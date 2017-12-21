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نقل وملاحة
ميناء الغردقة يستقبل 127 سائحا اليوم
الخميس 21 ديسمبر 2017 02:01 م
ميناء سفاجا
أخر الأخبار
ميناء سفاجا
نادية صابر
شهد ميناء الغردقة استقبال السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 84 راكبا من جنسيات مختلفة و58 طاقم، قادمة من ميناء السخنة، والعبارة لابسبس وعلى متنها 43 راكبا من جنسيات مختلفة قادمة من ميناء شرم الشيخ البحرى.
كما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 45 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ البحرى.
وشهد ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا لاستقبال 3 سفن، هى: أمانة، إلنوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 285 راكبا و138 شاحنة بضائع و4 شاحنات عفش ركاب و5 سيارات، كما تغادر السفينة جوهر وعلى متنها 21 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، و3 سفن أخرى، هى: الرياض، عمان، الحرية 2 وعلى متنها 321 راكبا و77 شاحنة بضائع و21 سيارة.
بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة YIAHI وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من البرازيل، والسفينتين عمان والحرية، وعلى متنهما 142 راكبا و62 شاحنة بضائع و2 شاحنة عفش ركاب و10 سيارات، وغادرت 3 سفن هى أمانة، إلنوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 352 راكبا و196 شاحنة بضائع و17 سيارة.
وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 908 ركاب بميناء نويبع وتداول 56 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 258 راكبا و9 برادات و5 تريلات وسيارة، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 16 راكبا و2 براد و13 تريلا.
فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وآيلة وعلى متنهما 360 راكبا و3 برادات و2 تريلا وسيارة و2 باص جيت، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 274 راكبا و18 برادا و4 تريلات و2 سيارة و2 باص جيت.
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