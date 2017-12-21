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عقـــارات
قطع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة.. غدًا
الخميس 21 ديسمبر 2017 01:16 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن مناطق نيو جيزة وأبو رواش وكرداسة وبني مجدول -غدًا الجمعة- نظرًا لحدوث عطل مفاجئ بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بخط مياه قطر 800 م المغذي لهم، وتعتذر عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.
وأعلنت الشركة - في بيانها الصادر اليوم الخميس - عن تأجيل قطع المياه عن المناطق سالفة الذكر من اليوم إلى الغد، وإرجاء أعمال الربط واللحام لخط 800 مم، تخفيفًا على المواطنين، والشركة تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت.
وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتضررة، وللطلب يتم الاتصال على رقم 125 من أي هاتف أرضي.
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