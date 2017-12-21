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استثمار
متناهي الصغر يحقق أكبر معدلات للدمج المالي للمواطنين خلال 2017
الخميس 21 ديسمبر 2017 01:03 م
منى زوبع 55
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منى زوبع 55
محفظة الاتحاد تسجل 9.3 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث
أحمد الدسوقي:
حققت محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر قفزة كبيرة في نهاية الربع الثالث من عام 2017 وذلك فيما يخص قيمتها الإجمالية وعدد العملاء المستفيدين، فقد زاد إجمالي المحفظة النشطة بمعدل 40% لتصل إلى 9.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه فى بداية عام 2017 ، كما زادت قاعدة العملاء النشطين بنحو 20% لتسجل 2.4 مليون عميل مقابل مليونى عميل في بداية عام 2017 .
ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو خلال الربع الأخير بنفس الوتيرة السريعة لتحقق صناعة التمويل متناهي الصغر أكبر معدلات الدمج المالي للمواطنين منذ عقدين.
وتأتي تلك القفزات نتيجة لمجهودات العديد من الجهات المعنية بنشاط التمويل متناهي الصغر بمصر، وفي مقدمتها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
وقد وفر الاتحاد لأعضائه خدماته التي ساعدتهم بشكل كبير علي إحداث هذا التغيير، لاسيما الدعم الفني الذي قدمه الاتحاد لأعضائه خلال عام 2017 بأغلب محافظات الجمهورية بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية والوطنية لتقديم أحدث المواد التدريبية والتي تتناول أفضل الممارسات العالمية للصناعة، فقد نظم الاتحاد 32 دورة تدريبية شارك فيها 677 جمعية ومؤسسة أهلية أغلبهم من الصعيد، كما شارك فيها 800 متدرب من تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
و وفر الاتحاد منظومة الاستعلام الائتماني لأعضائه وتمكن من ضم 567 من
أعضائه لتلك المنظومة ليصل عدد الاستعلامات التي قام بها أعضاء الاتحاد حتي نهاية الربع الثالث من عام 2017 إلي 680 ألف عملية استعلام، و مليون ونصف عملية خلال عامي 2016 و 2017 على الترتيب.
و عقد الاتحاد بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يستهدف الترقية المؤسساتية " لـ 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة (ج) وتقل محفظتها عن 10 ملايين جنيه إلى فئة (ب) والتي تتراوح محفظتها ما بين 10 ــــ 50 مليون جنيه. إضافة إلى توقيع الاتحاد بروتوكول تعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان ويهدف إلى توفير التمويل بوجه عام والدعم الفني للجمعيات مما يساعد 25 جمعية من الانتقال من الفئة( ج ) الي الفئة (ب) ويساعد جمعيتين علي الأقل من الانتقال من الفئة (ب ) إلي الفئة (أ).
و سعى الاتحاد خلال عام 2017 إلى تشجيع وتحفيز البنوك على تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بغرض تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر وتوفير الخدمة المالية لأكبر عدد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، كما سعى الاتحاد إلى توفير إمكانية الدفع بالمحمول لأعضاء الاتحاد وللمتعاملين، وبالفعل استجاب البنك المركزي في إطار سياساته لدعم الشمول المالى وأدرج تمويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ضمن نسبة الـ20% الإلزامية من محافظ البنوك والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمطلوب الوصول إليها في 2020، و في مايو 2017 أصدر البنك المركزي قواعد الدفع بالمحمول متضمنة حق المتعاملين في التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد والمستفيدين في صرف الأقساط وسداد المستحقات بالمحمول.
وكان من نتائج تلك المجهودات التي قام بها الاتحاد، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو المشار إليها عاليه، ارتفاع قيمة المحفظة النشطة لكل من (4) جمعيات من الفئة ب (التي تقل محفظتها عن 50 مليونا) و تستعد الآن لدخول الفئة (أ) لتجاوز محفظة كل منها 50 مليون جنيه، وهو الحد الأدني للفئة (أ) المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
و تستعد الآن (4) جمعيات من الفئة (ج) التي تقل محفظتها النشطة عن 10 ملايين جنيه للانضمام للفئة (ب) و تجاوزت محفظة كل منها النشطة 10 ملايين جنيه وهو الحد الأدني للفئة (ب) المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورغم النتائج التي حققها الاتحاد في 2017 فإن الخطة المستقبلية للاتحاد تتسق مع النتائج المحققة في الفترة السابقة، فهو يسعي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق أهدافه في إطار 5 محاور رئيسية هى: تنمية قدرات جميع أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية، تشجيع البنوك علي تمويل جميع أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 2.4 مليون إلى 5 ملايين مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه.
يضاف إلى ما سبق التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية، وذلك لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل علي زيادة معدلات الشمول المالي لها، خاصة المرأة المعيلة والتي تعول حوالى 30% من الأسر الأشد فقرا في مصر.
و العمل علي التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية، وكذا استخدام المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدي الأعضاء علي التنفيذ.
و وضع ميثاق شرف بالتشاور بين الأعضاء للاتفاق علي ضمانات للمنافسة الحرة والشريفة بين الأعضاء، يتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء والتي حددتها أفضل الممارسات العالمية.
التمويل متناهي الصغر
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