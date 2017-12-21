أوراسكوم للاتصالات تستحوذ على إنرشيا للهندسة

أوراسكوم للإعلام 556

رجب عزالدين



قالت شركة أرواسكوم للاتصالات، إن مجلس إدارتها وافق على مذكرة إتفاق للاستحواذ على 51% من رأس مال شركة "إنرشيا للهندسة والتجارة".



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن المجلس أبدى موافقة مبدئية على الاستحواذ بشرط إتمام الفحص النافى للجهالة، وتحديد وتنفيذ الشروط المسبقة المترتبة على نتيجة الفحص، وتحديد سعر الشراء وموافقة المجلس على السعر النهائى للاستحواذ، وموافقة مساهمى شركة إنرشيا.



ووافق المجلس على تشكيل تحالف بين الشركتين، للدخول فى المزايدات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إتمام الاستحواذ.



كما وافق المجلس على بيع نسبة 7% من أسهم شركة بلتون المالية القابضة الممولكة للمساهم الرئيسى شركة أوراسكوم للاتصالات، وتفويض المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للشركة، لإتخاذ كل ما يلزم لإتمام عملية البيع.



وأعلنت أوراسكوم، فى 11 ديسمبر، عن دراستها الدخول والاستثمار فى مجال التطوير العقارى، مشيرة إلى أنها تقوم بدراسة بعض العروض والفرص الاستثمارية عن طريق الاستحواذ على أى من الشركات المحترفة فى هذا المجال، من خلال شركة تابعة لها يتم تأسيسها لهذا الغرض.



كانت الشركة قد أعلنت عن دراستها الدخول فى مشروعات زراعية فى دول شرق وغرب إفريقيا، مثل ساحل العاج وشمال وجنوب السودان.



ودخلت الشركة فى مشروعين جديدين فى النصف الثانى من العام الجارى، أحدهما يتعلق بتطوير وتنمية إدارة منطقة الصوت والضوء والعرض والأنشطة المصاحبة لها لمدة 20 سنة، وذلك من خلال الشراكة مع شركة بريزم إنترتينمنت الإمارتية المتخصصة بنسبة 70% من رأس المال لشركة أوراسكوم.



أما المشروع الثانى فيتعلق بالاستحواذ على نسبة 57.5% من شركة ريزا كابيتال للاستثمار، وهى بنك استثمار فى البرازيل.