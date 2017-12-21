التخطيط تناقش محاور إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالبرلمان

هالة السعيد - التخطييط

المال - خاص



ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محاور إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 -أمس- مع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في أولى جلساتها لمناقشة ومتابعة الرؤية وموازنة البرامج والأداء بمختلف الوزارات.



وصرحت وزيرة التخطيط بأن إستراتيجية التنمية المستدامة تعد خريطة الطريق التي ترسم ملامح مستقبل مصر، ويتطلع إليه المواطنون، وتم إعدادها بمشاركةٍ مجتمعيةٍ واسعةٍ لتُراعى مستهدفات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وتدمج معها رؤية كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين.



وقالت إن الإستراتيجية تتضمن ما يزيد عن 200 برنامج ومشروع، وقد دخلت العديد من المشروعات القومية التي تضمنها محور التنمية الاقتصادية حيز التنفيذ مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية أربعة ملايين فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي للثروة المعدنية، وبناء مليون وحدة سكنية، وإنشاء مدينة الأثاث بدمياط، ومحور 30 يونيو ومدينة الجلالة الجديدة، وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، وغيرها من المشروعات.



وأوضحت أن ضبط الإنفاق العام لن يتم إلا بالتحول لموازنة البرامج والأداء، مؤكدة أن أي عملية اقتصادية ناجحة تحتاج إلى المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهم المثلث الذهبي للتنمية، وأن الرؤى والإستراتيجيات طويلة المدى يجب إعادة النظر فيها كل فترة لتطويرها، لذا تحرص الحكومة على تبسيطها ووصولها لرجل الشارع بشكل سهل.



وأطلقت الوزارة تطبيق شارك 2030على الهواتف الذكية يسمح بمشاركة الشباب في تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء في خطط الدولة، عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية التي تتقدم بها الدول وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية.



وأكدت السعيد، أن رؤية 2030 هي رؤية الشعب المصري كله وليس الحكومة أو وزارة التخطيط، موضحة أنه من هذا المنطلق كان من الضروري وجود لجنة بالبرلمان لمتابعة تفعيل وتنفيذ تلك الرؤية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي انعقدت أمس برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة ومتابعة رؤية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.