أليانز تستعد لتقديم منتج تأميني جديد بقطاع السيارات

أليانز مصر1





الشاذلى جمعة :



تستعد أليانز للتقدم بأوراق منتج تأميني جديد للسيارات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتوقع أن يبدأ طرحه خلال الربع الأول من عام 2018.



وقال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة "أليانز للتأمين"، إن هذا المنتج هو ثالث منتجات الشركة لتأمين السيارات بعد "موتور إكسبرس"، الذي يقدم التغطيات الأساسية للسيارة، و"موتور بلس" والذي يقدم تغطيات ومزايا أكثر بأسعار تنافسية.



وأوضح مهران فى بيان صدر عن الشركة اليوم، أن الدافع وراء تصميم أي منتج في شركة أليانز هو تقديم الأفضل للعميل، لذا فإننا نضع احتياجات العملاء نصب أعيننا لتقديم حلول تأمينية مناسبة لهم. بالطبع نقوم بدراسات عديدة حول احتياجات السوق والعملاء، وما سنقدمه في الفترة القادمة هو نتاج ما رأيناه من احتياجات تأمينية للعملاء.



ورفض مهران الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بالمنتج حتي يتم تقديم الملف إلي الهيئة وتتم الموافقة عليه، لافتا إلى أليانز بصدد تقديم منتج متميز لتأمين السيارات نطمح من خلاله لإرضاء عملائنا سواء بالتغطيات أو الخدمات المقدمة".

