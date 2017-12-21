البورصة تستهل تعاملات الخميس على صعود جماعي

البورصة المصرية





أسماء السيد



افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الخميس، آخر جلسات اﻷسبوع، على صعود جماعي بدعم من مشتريات المتعاملين العرب واﻷجانب.



وصعد المؤشر الرئيسي egx30 بنحو 0.38% عند 14737 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنحو 0.06% عند 831 نقطة، كما صعد egx50 بـ 0.06% عند 2568 نقطة، ونظيره egx100 اﻷوسع نطاقًا بـ0.19% عند 531 نقطة.



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 424 مليون جنيه، ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 133 سهما، سيطر الارتفاع على أداء 49 سهما، وتراجع 51 آخرين، بينما لم يتغير 33 سهما، وسجل رأس المال السوقي 820 مليار جنيه.



اختتمت البورصة، تعاملاتها أمس الأربعاء على هبوط أغلب مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.03% عند مستوى 14682 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.15% عند مستوى 830 نقطة، كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.76% عند مستوى 1947 نقطة، وكذا الخمسينى 0.71 % عند 2566 نقطة، ونظيره العشرينى بنسبة 0.43% عند مستوى 14486 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 971 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 93.6مليون جنيه، و10.3 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 37.2 مليون جنيه، و4.9 مليون جنيه، و1.7 مليون جنيه، و59.9 مليون جنيه على التوالى.