الاستحواذ المرتقب على جلوبال تليكوم يعيد رسم خريطة الأسهم القيادية

جلوبال تيلكوم القابضة

المصرية للاتصالات ليست المستفيد الوحيد



التجارى الدولى وهيرميس أبرز المستفيدين.. وتوقعات بتأثير إيجابى على الطروحات الحكومية



منى عبدالبارى



يرى خبراء ومحللون أن الاستحواذ المتوقع على شركة جلوبال تليكوم والذى قد يدفع بها للخروج من البورصة قد يُعيد رسم خريطة قطاع الاتصالات مجددًا، وسيدفع المستثمرين بالسهم لاستبداله ببدائل أخرى ذات ربحية مرتفعة، بينما لن تكون الشركة المصرية للاتصالات -المسيطرة على نحو خمس المؤشر القطاعى- المستفيد الأوحد.



وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت فى وقت سابق من شهر نوفمبر الجارى دراستها عرض شراء إجبارى قدمته شركة فيون هولدنجز بى فى لعدد 1،997،639،608 سهم تمثل %42.31 من رأسمال شركة جلوبال تليكوم القابضة، بسعر 7.9 جنيه للسهم الواحد.



وفى حال الموافقة على هذا العرض وإتمامه ستنتقل ملكية جلوبال كليًّا إلى "فيون" العاملة بمجال شبكات الهواتف بباكستان والجزائر، وبنجلاديش، والمستحوذة حاليا على حصة %57.7 من أسهم جلوبال. ورغم دخولها كلاعب بسوق الهواتف المحمول يقول المحللون إن سهم المصرية للاتصالات لا يمكنه أن يحل محل سهم جلوبال، كما أشاروا إلى أن دخول لاعبين جدد للسوق يعد خيارًا مطروحًا، فى ضوء تكرار الحديث سابقا عن اتجاه "اتصالات-مصر" لطرح نحو %25 من أسهمها بالبورصة.



ويضم مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة حاليا 3 شركات فقط هى جلوبال تليكوم القابضة المستحوذة على %71.97 من المؤشر، والمصرية للاتصالات بنسبة %20.17، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام التكنولوجيا بنسبة %7.86، وفقا لبيانات البورصة المصرية والتى لم يرد فيها أى ذكر لشركة أورنج للاتصالات والتى تواجه حاليا تهديدا بالشطب إذا لم تسارع بتوفيق أوضاعها وزيادة نسبة أسهم التداول الحر لأسمهما.



وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بمباشر إنترناشيونال، إن طريقة استثمار الأفراد فى الأسهم تختلف عادة عن صناديق الاستثمار، نظرا لأن الأخيرة يكون عادة لديها فى محفظتها وزن نسبى لأسهم قطاع الاتصالات، ما يؤهل المصرية للاتصالات، وموبينيل للاستفادة من الخروج المحتمل لـ"جلوبال"، وإن كان بنسب محدودة.



وتابع، هناك اتجاهان محتملان لمستثمرى جلوبال تليكوم الحاليين، الأول؛ اتجاه غالبيتهم لبيع أسهمهم فى العرض المقدم من أفيون، وهو ما سيؤدى إلى سيطرة الأخيرة على %85 من جلوبال تليكوم ويزيحها بالتبعية من المؤشر الثلاثينى لعدم توافقها مع قواعد الاستمرارية.



وقال الألفى إنه فى هذه الحالة قد يتم إدراج أسهم آخرى بالمؤشر وهى مصر للألومنيوم، وأبو قير للأسمدة، وبنك كريدى أجريكول، وجى بى أوتو، وجهينة للصناعات الغذائية على المؤشر عند المراجعة الدورية، وهى التى سيتجه الأفراد للاستثمار فيها.



وأضاف أنه فى الحالة الثانية ستتجه حصة أقلية من المستثمرين لبيع أسهمها فى العرض الخاص بأفيون، وهو ما سيمنح سهم جلوبال فرصة الاستمراراية على المؤشر الثلاثينى، طالما توافق مع قواعد التداول، ويظل محتفظا بفرصه الاستثمارية.



ويقول الألفى إن الأسهم المتوقع أن تكون بديلا لجلوبال تليكوم حال إتمام صفقة الاستحواذ تعتمد على 3 معايير أساسية، هى معدلات السيولة، وعدد أيام المتاجرة، ونسبة التداول الحر.



وقال الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن قطاع الاتصالات فى البورصة سينكمش إذا ما تمت صفقة الاستحواذ على جلوبال تليكوم، وسط توقعات بشطب أورنج بالسوق إذا لم تقم بتوفيق أوضاعها، وبالتالى لن يكن هناك بالسوق سوى المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وهو ما يتوقع معه دخول شركات اتصالات جديدة.



ويرى خليفة أن الأداء الجيد الذى أحرزه سهم المصرية للاتصالات مؤخرًا فى السوق قد يؤهله للاستفادة من خروج جلوبال، ولكنها ستكون استفادة محدودة، خاصة مع الطروحات الحكومية المتوقعة والتى ستجذب جزءا من سيولة سهم جلوبال حال خروج الأخيرة من السوق.



وتوقع اتجاه نسبة كبيرة من السيولة المتركزة فى سهم جلوبال إذا تم شطبه، إلى سهم البنك التجارى الدولى صاحب أعلى وزن نسبى على المؤشر الثلاثينى.



وارتفع سهم المصرية للاتصالات بنحو %57 منذ مطلع العام الحالى من مستوى 11.75 جنيه، وحتى جلسة 27 نوفمبر إلى مستوى 18.41 جنيه.



وقال طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن المستثمرين ينظرون إلى سهم جلوبال على أساس أنه سهم قيادى، وحال شطبه من السوق سيتجهون لاستبداله بسهم قيادى آخر ذى معدلات ربحية مرتفعة.



ويرى أباظة أن الطروحات الحكومية ستكون استفادتها من شطب جلوبال محدودة، وكذلك سهم المصرية للاتصالات، فيما توقع استفادة البنك التجارى الدولى، وهيرميس بشكل أكبر نظرًا لأنهما أسهم قيادية ذات نسب ربحية مضمونة فى نظر المستثمرين ووزن نسبى مرتفع بالمؤشر الثلاثينى.



ويقول أباظ إن صناديق الاستثمار ستبحث عن سهم ذى معدل ربحية مرتفع ليحل محل سهم جلوبال تليكوم، ولن تتجه لوضع استثمارات الـ%3 التى تخصص غالبا لقطاع الاتصالات فى سهم المصرية.



من جانبه قال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إنه مع سيطرة المصرية للاتصالات على غالبية الوزن النسبى للقطاع ستكون هى المستفيد الأول من الخروج المحتمل لنظيرتها «جلوبال»، خاصة مع دخولها مضمار الهاتف المحمول.



وتابع: «وتأتى فى المرتبة الثانية بعد المصرية للاتصالات الأسهم الرابحة فى القطاعات الدفاعية-الأغذية والأدوية – والتى تتيح غالبا بتوزيعات مرتفعة، وذلك على صعيد الأفراد، وفى المقابل ستتجه المؤسسات مباشرة الأسهم القيادية المستحوذة على النسبة الأعلى من المؤشر الثلاثينى».

