الاتحاد يطالب البنوك بحصر مشكلات تطبيق الضريبة العقارية

العقارات

سيد بدر



قال مصدر مصرفى، إن اتحاد البنوك عقد اجتماعًا مطلع ديسمبر الجارى، لمتابعة تطبيق الضريبة العقارية على الأصول المملوكة للقطاع المصرفى، وطلب من ممثلى البنوك إرسال مذكرات مكتوبة، لأبرز المشكلات التى تواجه تطبيق الضريبة وسبل حلها.



بدأ تطبيق قانون الضريبة العقارى منذ مطلع 2015، وأعلنت وزارة المالية ارتفاع حصيلة إيرادات الضرائب العقارية خلال العام المالى الماضى، بنسبة %69، مقارنة بالعام المالى 2015-2016، لتسجل 2.2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه.



وتخضع البنوك لقانون الضريبة العقارية، بينما ما زالت هناك منازعات قضائية بين مصلحة الضرائب، وبنوك بسبب تطبيق الضريبة على العقارات، التى آلت للبنوك نتيجة تسويات عينية، مع عملاء متعثرين، ولا تستفيد منها البنوك لحين التخلص منها بالبيع، تطبيقًا لتعليمات البنك المركزى.



أشار المصدر فى تصريح لـ«المال»، إلى أن مشكلة تحصيل الضريبة على العقارات التى آلت للبنوك نتيجة التسويات ما زالت محل الخلاف بين البنوك ومصلحة الضرائب العقارية، لا سيما أن الأصول تشكل عبئًا على البنوك على مستوى الميزانية، وتحصيل الضريبة عليها.



أوضحت أن البنوك ترسل مقترحاتها بشأن هذا الخلاف للاتحاد للتوصل لحل مع مصلحة الضرائب، مطالبًا بضرورة إعفاء البنوك من دفع الضريبة على هذه الأصول فى ظل أنها غير مستغلة، ولا تدر أى عائد على القطاع المصرفى.



تمتلك البنوك أصول عقارية، نتيجة التسويات العينية بمبالغ طائلة، فبنكا الأهلى ومصر وحدهما يمتلكان أصولا عقارية بأكثر من 10 مليارات جنيه، بينما يمتلك البنك العقارى المصرى العربى أصولا بأكثر من 3 مليارات جنيه.



ويفرض المركزى على البنوك التخلص من هذه الأصول خلال 5 أعوام، على أن تخصص %10 احتياطياً سنوياً من قيمة الأصول التى آلت للبنك بعد انتهاء هذه المهلة.



قال اتحاد بنوك مصر، فى وقت سابق، إنه توصل إلى اتفاق نهائى بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية، لتسوية الخلافات القائمة بشأن ضريبة الدمغة، ومشاكل ضريبية أخرى بعد تشكيل لجنة بهذا الشأن، ووافق الاتحاد على تسوية الخلافات القائمة بين البنوك ووحدات المصلحة بشأن ضريبة الدمغة بعد تشكيل لجنة بين الجانبين.



أضاف الاتحاد أن القواعد العامة المنظمة للاتفاق، نصت على أن ما انتهى إليه يكون ملزمًا لطرفيه، مانعًا من الرجوع فيه، أو السير فى أى منازعات قائمة أمام وحدات مصلحة الضرائب، بما يتعارض أو يخالف هذه الأسس المتفق عليها، وعلى وحدات المصلحة المحددة فى هذا الاتفاق أن تلتزم بما يصدر من تعليمات أو كتاب دورى وفق هذا الاتفاق.



نشرت «المال» فى وقت سابق المذكرة التى وافق عليها وزير المالية بشأن الإعفاء الممنوح للخدمات البنكية من الضريبة على القيمة المضافة، المعفاة على الأنشطة المصرفية التقليدية، التى لا يسمح لغير البنوك مزاولتها، أما الأعمال التى تشارك القيام بها منشآت أخرى غير البنوك، بموجب القوانين السارية، لا تعفى من الضريبة، ولو كانت من الأعمال المصرفية.