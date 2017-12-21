قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة غدا

مشروعات المياه 3

المال - خاص:



أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة اليوم الخميس، عن أنه سيتم قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة هى : مساكن الظباط و الرماية و حدائق الأهرام و المريوطية و مصر الإسكندرية الصحراوى و جزء من آخر فيصل و مشعل و التعاون و ترعة المنصورية و المطبعة و كفر طهرمس، وذلك ابتداء من الـ 8 مساء غد الجمعة، وحتى الـ 8 مساء بعد غد السبت ، نظراً لأعمال اللحام والربط لخط 800 مم المغزى لهذه المناطق.