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عقـــارات
قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة غدا
الخميس 21 ديسمبر 2017 11:21 ص
مشروعات مياه الشرب 25
أخر الأخبار
مشروعات المياه 3
المال - خاص:
أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة اليوم الخميس، عن أنه سيتم قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة هى : مساكن الظباط و الرماية و حدائق الأهرام و المريوطية و مصر الإسكندرية الصحراوى و جزء من آخر فيصل و مشعل و التعاون و ترعة المنصورية و المطبعة و كفر طهرمس، وذلك ابتداء من الـ 8 مساء غد الجمعة، وحتى الـ 8 مساء بعد غد السبت ، نظراً لأعمال اللحام والربط لخط 800 مم المغزى لهذه المناطق.
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