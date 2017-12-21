زهراء المعادى تستعد لبدء مشروعات بالشطرين السابع والعاشر

شركة زهراء المعادى

❏ تترقب رد محافظة القاهرة لتطوير 500 ألف متر



المال ـ خاص



قال أحمد حسين محمود، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية بشركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، إنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالى 70 % من الأعمال الإنشائية لمشروع باتيو الزهراء، بالشيخ زايد، على مساحة 75.25 فدان، بالشراكة مع بريميرا للاستثمار العقارى، إحدى شركات مجموعة لافيستا.



وأشار إلى أن اسثتمارات المشروع تخطت مليار و200 مليون جنيه، ويضم 570 فيلا، تم بيع أكثر من 300 منها، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنفيذ وحدات بمساحات متنوعة.



وأضاف أن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة، تنفيذ مشروع خدمى تجارى إدارى فندقى متكامل، بالشطر الرابع عشر بزهراء المعادى، على مساحة إجمالية 500 ألف متر، وتقدمت بالدراسات إلى محافظة القاهرة لاعتمادها.



وأشار إلى أن المشروع يضم منطقة للمولات التجارية، وعددا من المبانى الإدارية، ونادى، ومستشفى.



وأضاف أنه يجرى حاليا تسويق 22 عمارة بزهراء المعادى، تشمل وحدات سكنية بمساحات متنوعة، وأسعار تبدأ من 7000 - 11 ألف جنيه للمتر، نصف تشطيب.



وأوضح أن الشركة تستعد لتنفيذ مشروعات بالشطرين السابع والعاشر بزهراء المعادى، خلال العام المقبل، كما تدرس الفرص الاستثمارية الحالية للحصول على أراض بالعديد من المناطق، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومستقبل سيتى، بالقاهرة الجديدة. كما أشار إلى أن محفظة أراضى الشركة فى زهراء المعادى تبلغ حوالى 5 مليون متر، انتهت من تطوير حوالى %60 منها.



وأضاف أن الأسعار يتم دراستها بشكل دورى، لتتلائم مع تغيرات السوق واحتياجات العملاء، لافتا إلى أن تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار كامل مدخلات التنفيذ، أسهم فى ارتفاع أسعار الوحدات ببعض المشروعات السكنية، بنسب تصل إلى %40.