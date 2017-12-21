تجار الأسمنت يتهمون الشركات بتعطيش السوق

الأسمنت

محمود زكى



قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك زيادة كبيرة فى أسعار الأسمنت، حاليا، مشيرا إلى أن الطن ارتفع بنسبة تصل إلى %25 خلال شهرين فقط، دون أى مبرر.



وأضاف لـ«المال»، أن شركات الأسمنت قامت خلال الفترة الماضية بعملية تعطيش للسوق بصورة كبيرة، بهدف زيادة سعر الطن، وهو ما حدث بالفعل، دون أى رقابة حكومية.



ولفت إلى أن الأسعار تشهد حالة من الارتفاع لم تشهدها السوف من قبل، موضحا أن سعر الطن بلغ حوالى 980 جنيها، وهو أعلى سعر منذ بدء صناعة الأسمنت فى مصر.



وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شركات الأسمنت تتعنت لتقليل حصص التجار، للمحافظة على هامش ربحها المرتفع.



وأضاف أن عدد من التجار امتنعوا خلال الشهر الماضى، عن استلام حصتهم، بسبب الارتفاع الذى بلغ حوالى 200 جنيه فى الطن، ما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى %60، ووجود مخزون كبير لديهم، وبالتالى رفضوا استلام الحصص الشهر الماضى.



وأكد أن سعر الطن يتراوح حاليا بين 880 إلى 980 جنيها، وطالب الدولة بتحديد هامش ربح لمصانع الأسمنت، وتحديد موعد شهرى للنظر فى القوائم السعرية، موضحا أن الشركات تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية لضمان المحافظة على السعر المرتفع.



كانت مجموعة السويس للأسمنت قد أبلغت التجار، بوصول سعر الطن المقاوم إلى 920 جنيها، تسليم أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بقيمة 950 جنيها، فى حين سجل طن الأسمنت العادى 870 جنيها، وقفز طن سقارة إلى 910 جنيهات، تسليم أرض المصنع، فى حين سجل طن أسمنت الممتاز 930 جنيها، ورفعت شركتى قنا وأسوان الطن بقيمة 140 جنيهاً، ليسجل 840 جنيهًا، وهو نفس سعر شركة أسيك المنيا.