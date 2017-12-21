الدولية تطرح وحدات التجمع الخامس بسعر يبدأ من 15800 للمتر

التطوير العقارى

رضوى عبد الرازق



بدأت الشركة الدولية للتطوير العقارى، فى تنفيذ مشروع سكنى متكامل على 20 فدانا بالتجمع الخامس، أمام الجامعة الأمريكية.



وقالت رانيا فوزى، مسئول المبيعات، إنه تم طرح الوحدات للتسويق على العملاء مؤخراً، ويشمل 36 عمارة، تضم 495 وحدة سكنية، وبنتهاوس، ودوبلكس، بالإضافة إلى خدمات متكاملة، منها مبنى تجارى، وملاعب، ومساحات خضراء، وتبلغ النسبة البنائية 17 % من إجمالى المساحة الكلية.



وأضافت أن المساحات تبدأ من 80 وتصل إلى 339 مترا، بسعر للمتر نصف تشطيب يبدأ من 15800 جنيه، ويصل إلى 17800 جنيه، كامل التشطيب .



كما أشارت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وبدء التسليم خلال 2019 .



واوضحت أن الشركة شاركت فى عدة معارض عقارية، خلال العام الجارى، منها «سيتى سكيب» فى مارس الماضى، و«نكست موف» الذى انتهت فعالياته منذ أيام، وقدمت خلاله عدة عروض، تتمثل فى خصومات على سعر المتر للتعاقد خلال فترة المعرض .



وأكدت أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل المشاركة فى عدة معارض أخرى، منها معارض خارجية.



ولفتت إلى أن «الدولية» نفذت مشروعات عديدة، منها لاند مارك التجمع الخامس، وجولف هايتس شرم الشيخ، والياسمين بالسودان، وتدرس العديد من الفرص لتنفيذ مشروعات جديدة، خلال العام المقبل، منها مشروع سياحى بالساحل الشمالى، أو العين السخنة.