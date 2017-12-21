إطلاق أولى مراحل بيتا جرينز نيو كايرو بمستقبل سيتى

المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية

المال ــ خاص



تستعد شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع «بيتا جرينز نيو كايرو»، المقام على مساحة 84.7 فدان، بالمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، الجمعة 22 ديسمبر.



وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركة فتحت باب الحجز، وتقدم عروضا سعرية خاصة قبل يوم الجمعة.



وأضاف أنه تم إتاحة نظام سداد يبدأ من %5 دفعة تعاقد، وتقسيط حتى 9 سنوات بدون فوائد، موضحا أن مساحة الوحدات تتراوح بين 122 و177 إلى 230 مترا.

وأشار إلى أن المشروع شهد إقبالا من العملاء فور الإعلان عن موعد الحجز، بما يعكس الثقة فى الشركة وسابقة أعمالها.



ولفت إلى أن المشروع يضم حوالى 3000 وحدة متنوعة المساحات والمواصفات، بالإضافة إلى خدمات مميزة تمثل إضافة للسوق العقارية.



وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشا فى الطلب، مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتوجه أصحاب السيولة النقدية إلى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على تحقيق أعلى ربحية.



وأوضح أن أسعار العقارات مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلى، وتحسن مستويات الدخول، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً العام المقبل.



وأضاف أن متوسط ارتفاع أسعار العقارات عقب تعويم الجنيه تصل إلى حوالى 30 %، رغم أن خطوة التعويم أدت إلى رفع أسعار الدولار بنسبة 100 %، وارتفعت بالتبعية مختلف أسعار مدخلات الإنتاج، لكن الشركات تحملت جزء من الزيادات لضمان استمرار عملية البيع.



ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على القدرة الشرائية لشريحة من العملاء، ودفع نحو زيادة طلبات العاملين بالخارج لجاذبية الوحدات.



واستبعد حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرية، لوجود طلب حقيقى، وزيادة سكانية سنوية 2.5 مليون نسمة، وكذلك انخفاض نسبة الاعتماد على القروض البنكية والتمويل العقارى فى عمليات الشراء، والتى لاتمثل سوى 2 إلى 3 % من حجم العمليات، موضحا أن العملاء يفضلون التقسيط مع شركات الاستثمار العقارى بسبب ارتفاع فائدة التمويل العقارى.



وشدد على ضرورة خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص، حتى يعود لبناء وحدات سكنية بالإيجار، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثى التخرج، وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكى الوحدات المغلقة التى بلغ عددها وفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 12 مليون وحدة، على تأجيرها.



وأوضح أن فتح الوحدات المغلقة سيسهم فى استغلال الثروة العقارية المتاحة، ودفع التنمية والعمران بمدن المجتمعات الجديدة، التى أسهم شراء عدد كبير من وحداتها بغرض الاستثمار أو السكن المستقبلى، فى تباطؤ معدلات التنمية المستهدفة.



وأشار إلى أن قوانين الإيجار التى تم تطبيقها منذ ستينيات القرن الماضى، جعلت المستأجر الطرف الأقوى فى العلاقة التعاقدية، بما أسهم فى توجه المستثمرين والقطاع الخاص نحو تنفيذ وحدات للبيع بنظام التمليك، بالإضافة إلى تحكم عوامل أخرى فى انتشار آليات التمليك، منها ثقافة المصريين.



وأضاف أنه وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن 85 % من المصريين يعشيون فى مساكن يملكونها، وتعد نسبة كبيرة مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا، ًمثل الولايات المتحدة الأمريكية التى تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65 %، وبريطانيا 55 إلى 60 %، ما يعد شهادة نجاح لسياسات الإسكان فى مصر .



ولفت إلى أهمية نظر القطاع الخاص فى مساحة الوحدات، وتنفيذ مساحات تبدأ من 50 و60 مترا، أسوة بالدول الأوروبية، بما يسهم فى توفير وحدات بأسعار تناسب إمكانيات الشباب الراغب فى التملك، مشيراً إلى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى إنتاج وحدات تلائم الشباب.



وأضاف أن التجربة بين الطرفين أسفرت فى وقت سابق عن إنتاج وحدات بمساحات 63 متراً، بأسعار مميزة، وهو ما مكن شريحة كبيرة من الشباب من امتلاك وحدات داخل كومباوندات سكنية، تتمتع بأعلى مستوى من الجودة والخدمات، كما أن دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص أسهم فى دفع التنافس بينها لتنفيذ مشروعات مميزة ترضى مختلف احتياجات العملاء.



ولفت إلى ضرورة النظر فى تلك الآليات، خاصة مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى تشهدها الدولة فى السنوات الأربع الأخيرة، والتى أسفرت عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة، والتوسع شرقاً وشمالًا وغرباً وجنوباً.