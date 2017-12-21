استشارى التأسيس يعطل إطلاق شركة نقل سلع القابضة الغذائية

محمد مجدى



علمت «المال» أن خلافا نشب بين وزارة التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عطل الأخيرة عن إعلان تأسيس شركة للنقل تابعة لها.



كان مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية قد صرح لـ«المال»، بأنه سيتم الإعلان خلال ديسمبر الحالى عن تأسيس شركة تضم أسطولا متنوعا من السيارات، لنقل سلع "القابضة"، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه.



وقالت مصادر مطلعة إن الخلاف يتعلق بطبيعة اختيار استشارى لتأسيس الشركة، خاصة أن وزير التموين يرغب فى قيام المكتب الفنى للوزير باختياره بالأمر المباشر، فيما تصر الشركة القابضة على طرح مناقصة لاختيار أفضل العروض.



وأوضحت المصادر أن اجتماعا سيتم نهاية الشهر بين الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور علاء فهمى رئيس الشركة القابضة، لحسم الأمر بشكل نهائى، بما يضمن سرعة إنشاء شركة النقل اللازمة فى الوقت الحالى.



يشار إلى أن القابضة للصناعات الغذائية، تسعى لإنشاء شركة نقل تضم أسطولا ضخما من سيارات النقل، والتبريد، والتخزين، لاستخدامها فى توزيع السلع الخاصة بالشركات التابعة لـها، من المصانع إلى المخازن، والشركات الأخرى، والمجمعات الاستهلاكية، بدلا من الاستعانة بشركات نقل خاصة بهدف خفض التكلفة.



وتضم القابضة للصناعات الغذائية 43 شركة تابعة لها، فى قطاعات الزيوت والصابون واللحوم والأسماك والمواد الغذائية والصوامع والمطاحن والمخابز ومضارب الأرز، بالإضافة إلى شركات المجمعات الاستهلاكية مثل النيل والأهرام والإسكندرية.



ولفت المصدر إلى أن الشركات الخاصة ترفع تكاليف النقل من مقر المصانع إلى منافذ التوزيع فى محافظات الصعيد، بصورة مبالغ فيها، وأن سيارات الشركات التابعة للقابضة الغذائية، لا تكفى لنقل السلع.





فى سياق متصل، ناقش وزير النقل هشام عرفات ووزير التموين على المصيلحى أمس سبل تفعيل نقل السلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهرى من الموانئ إلى مناطق التخزين والاستهلاك، وأوضح وزير النقل أن الوزارة تخطط لإنشاء 9 موانئ جافة ومراكز لوجيستية على محاور النقل متعدد الوسائط وفقا لخطة وضعتها هيئة التعاون اليابانية «جايكا» منذ عام 2012، أعطت الأولوية للميناء الجاف والمركز اللوجيستى فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان، بجانب طرح 300 فدان فى ظهير الميناء لخدمة عمليات النقل بين الإسكندرية والعين السخنة، على أن يتم لاحقا طرح ميناء جاف آخر فى مدينة العاشر من رمضان كظهير لميناء غرب بورسعيد.