الحكومة تدرس تخصيص شاطئ عملاق ضمن مشروع مطار رأس سدر

شريف فتحى وزير الطيران

❏ وزير الطيران لـ«المال»: سيتم أخذ مطالب المستثمرين فى الاعتبار.. والمساهمة الحكومية غير واردة حالياً

❏ مصادر: الطرح الجديد خلال 6 أشهر.. وندرس تمليك جزء من الأرض



أحمد عاشور



فى محاولة حكومية جديدة لتدارك أزمة فشل جذب المستثمرين لإقامة مطار دولى ومنتجع سياحى بنظام حق الانتفاع فى رأس سدر، تدرس هيئة التنمية السياحية، بالتشاور مع جهة سيادية ووزارة الطيران، تخصيص شاطئ «عملاق» للشركات المنفذة لمشروع مطار رأس سدر والمنتجع السياحى الملحق به على مساحة 40 مليون متر مربع.



وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن منح شاطئ «عملاق» ملحق بالمشروع جاء استجابة للشركات، بعد الاجتماع الذى ضم مجموعة من المستثمرين وهيئة التنمية السياحية ووزارة الطيران المدنى وإحدى الجهات السيادية، لبحث أسباب عزوف المستثمرين عن تنفيذ أول مطار سياحى يتم طرحه للقطاع الخاص منذ عشرات السنوات، بعد مطار مرسى علم.



وأضافت المصادر أن الطرح الأول للمشروع كان يشمل منفذا شاطئيا صغيرا، وهو ما لم ترحب به الشركات، وبالتالى سيتم طرح مساحات شاطئية واسعة لخدمة المنتجع السياحى الملحق بالمطار، الذى سيقام وحده على 6 ملايين متر مربع.



وكشفت أنه جارٍ دراسة المطالب المتعلقة بتمكين الشركات من تملك جزء من أراضى المنتجع السياحى الجديد بدلاً من نظام حق الانتفاع، خاصة مع إمكانية تكوين تحالف استثمارى محلى للمنافسة على المشروع، وبالتالى لا يتعارض مع الضوابط التى يضعها قانون تنمية سيناء بمنع تملك الأراضى للمستثمرين الأجانب.



من جانبه، قال المهندس شريف فتحى، وزير الطيران، لـ«المال» على هامش مشاركته فى مؤتمر أفريقيا 2017 الذى انعقد فى شرم الشيخ قبل نحو اسبوعين، إنه سيتم مراعاة كافة مطالب المستثمرين لإنجاح الطرح الثانى للمطار، خاصة أن الدولة ليس لديها أى نية فى الوقت الحالى لضخ استثمارات حكومية بالمشروع.



وتوقعت المصادر أن تتم إعادة طرح المشروع للمستثمرين خلال فترة زمنية تترواح بين شهرين و6 أشهر على أقصى تقدير، بعد تعديل الاشتراطات بالتعاون مع الجهات السيادية والمعنية بالملف.



وكانت جهة سيادية استدعت منذ أسابيع قيادات الشركة القابضة للمطارات وهيئة التنمية السياحية فى اجتماع عاجل، بعد فشل طرح مطار رأس سدر وتم تكليفهم بوضع دراسة تفصيلية عن أسباب فشل الطرح فى نقاط محددة.



يشار إلى أن 16 شركة كانت قد أعربت فى وقت سابق عن نيتها التنافس على المشروع، من بينها «مصر - إيطاليا» و«حسن علام للإنشاءات»، و«أوراسكوم للإنشاءات» و«حداد جروب»، و«الدولية للمطارات» التى تدير مطار العلمين، و«بترو جلف مصر».