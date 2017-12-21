الحياة تؤكد استمرار هالة سرحان بقنواتها

شبكة قنوات الحياة

رحاب صبحى:



أكدت شبكة تليفزيون الحياة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن تقديم الدكتورة هالة سرحان استقالتها من رئاسة شبكة قنوات الحياة، وأن كل ما يتردد حول استقالتها شائعات لا تمت للحقيقة بأي صلة.



وتمارس الدكتورة هالة سرحان عملها مع فريق الشبكة لإطلاق قناة الحياة في شكلها الجديد بعد استحواذ شركة "تواصل" عليها، وتعكف إدارة المحطة على إعداد خريطة البرامج الجديدة وتطوير استديوهات المحطة.