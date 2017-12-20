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منها انتشار التوك توك وزيادة السكان ..10 نقاط تجمع بين مصر والهند
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 11:48 م
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محمود جمال
منذ اللحظة الأولى التى تسير فى شوارعها وبين مواطنيها، تشعر وكأنك فى مدينة القاهرة الكبرى وضواحيها، إنها دولة الهند إحدى دول تحالف البريكس والذى يضم أيضا كلاً من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا، فيعيش على اراضيها الفقراء والمعدمون فى الأحياء المهمشة، وتغطى سماءها سحب كثيفة ناتجة عن حرق قش الأرز.
كما يوجد أيضا نجود بوليود الذين يقطنون المناطق الراقية، وآخرون يفترشون الطرقات للنوم وسط أجواء باردة واخرى حارة على مدار العام، رغم التقدم العلمى الكبير الذى حققته الهند خلال السنوات الماضية عندما نجح علماؤها فى الوصول إلى كوكب المريخ.
"المال" رصدت أبرز أوجه الشبه بين المجتمعين المصرى والهندى من خلال جولة أجرتها أمس الثلاثاء فى شوارع نيودلهى العاصمة كما يتضح فيما يلى:
1-الازدحام المرورى خلال أوقات الذورة وتوقف حركة السيولة المرورية تمامًا لعدة ساعات
2 – انتشار التوك توك والذى يعتبر فى العاصمة الهندية إحدى وسائل المواصلات العامة الرئيسية ويتم محاسبة المواطنين هناك بناء على الكيلو مترات التى يقطعها على غرار سيارات التاكسى الأبيض فى القاهرة.
3- كثرة عدد المتسولين الموجودين حول المطاعم وفى إشارات المرور رغم أن بعضهم يرتدى ملابس فاخرة من طراز السارى ويحمل اطفال صغار السن.
4- وجود الباعة الجائلين فى الشوارع كأكشاك بيع الحلويات وصانع أكواب الشاى الساخن.
5 – تلوث الهواء إذ إن استتنشاق هواء مدينة مومباى لمدة يوم واحد يعادل تدخين 100 سيجارة، الأمر ذاته فى القاهرة نتيجة انتشار المصانع.
6 – عدد السكان الضخم إذ يصل عدد سكان الهند إلى أكثر من 1.4 مليار نسمة أى ما يوازى 14 مرة ضعف عدد سكان مصر والبالغ حاليا وفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نحو 96.5 مليون نسمة.
7- يوجد بالهند أكبر عدد من المسلمين على مستوى العالم ويبلغ 160 مليون نسمة، كما يوجد بها نحو 300 ألف مسجد، ويمثل المسلمون أكبر نسبة من المجتمع المصرى .
8 – يتميز المطبخ الهندى بكثرة استخدام التوابل الحريفة مثل الشطة والبهارات الأمر ذاته الذى تستخدمه احيانا بعض المطاعم المصرية فى تقديم مأكولاتها مثل الحواوشى والكشرى والكبدة.
9 – لدى الهند إحدى عجائب الدنيا السبع وهو مسجد تاج محل، فيما يوجد بالقاهرة الأهرامات الثلاثة.
10- احترام العادات والتقاليد وحرية المعتقدات، إذ يتمسك الهنود بتقدير كبار السن من الشيوخ والنساء على غرار المصريين، كما تمنح الدولة الحرية الكاملة للمواطن لاعتناق الديانات الأخرى.
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