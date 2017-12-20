سيكو : لم نتسلم حتى الآن شحنة البطاريات المسروقة

قال محمد عبد العظيم، مدير التسويق بشركة سيكو، صاحبة أول تليفون محمول مصنَّع محليًّا، إن الشركة لم تتسلم شحنة البطاريات المسروقة حتى الآن من وزارة الداخلية، بعد تمكنها من ضبط السارقين، مؤكدًا أن الأمن أخطرهم فقط بتمكنهم من الضبط.