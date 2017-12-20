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اتصالات وتكنولوجيا
سيكو : لم نتسلم حتى الآن شحنة البطاريات المسروقة
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 08:52 م
سيكو مصر
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سيكو مصر
أحمد صبرى
قال محمد عبد العظيم، مدير التسويق بشركة سيكو، صاحبة أول تليفون محمول مصنَّع محليًّا، إن الشركة لم تتسلم شحنة البطاريات المسروقة حتى الآن من وزارة الداخلية، بعد تمكنها من ضبط السارقين، مؤكدًا أن الأمن أخطرهم فقط بتمكنهم من الضبط.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن الشركة ملتزمة بطرح الهاتف فى النصف الثانى من يناير، مشيرًا إلى أن السعر يتدرج حسب النوع من 200 جنيه حتى 4200 جنيه.
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