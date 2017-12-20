صندوق الاستثمارات العامة السعودي : مستقبل أوبر إيجابي

رويترز









قال ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق للثروة السيادية بالسعودية، إن مستقبل "أوبر" إيجابي، وإيرادات الشركة تضاعفت منذ استثمر الصندوق فيها.





وأضاف الرميان، متحدثًا في مؤتمر صحفي، أن مجلس أوبر الجديد وإدارتها ممتازون.





ودفع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يحوز أصولًا تزيد قيمتها على 220 مليار دولار، 3.5 مليار دولار مقابل حصة في أوبر، منتصف 2016، في إطار حزمة تمويلية جعلت قيمة الشركة 62.5 مليار دولار.





وتلقّت أوبر مجموعة ضربات، هذا العام، من بينها فقدان رخصتها في لندن، ورحيل مسئولين تنفيذيين وسط خلافات تتضمن مزاعم بتحرشات جنسية، ومشاكل بشأن خصوصية بيانات وممارسات الأعمال.





وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إنه يجب تصنيف شركة أوبر على أنها خدمة للنقل تخضع للقوانين المنظمة لعمل الشركات الأخرى المشغلة لسيارات الأجرة.



