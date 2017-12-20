دبي تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الكويت

خالد بدر الدين





صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بنسب متواضعة بقيادة دبى، وهبطت مؤشرات 4 بورصات أخرى تصدرتها الكويت، واستقر مؤشر بورصة مسقط دون تغيير عند 5070 نقطة.





وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.2% ليصل إلى 7213 نقطة؛ بسبب موجة مبيعات لجني الأرباح في أسهم شركات الأسمنت، وهبط سعر سهم شركة أسمنت ينبع 1.8%.





وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام تقدم بحوالى 0.3% ليزداد إلى 3370 نقطة؛ بفضل صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي بأكثر من 2.3%.





وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03% ليستقر عند 14682 نقطة.





أما البورصات التى تعرضت لخسائر، اليوم، فقد تصدرتها الكويت بانخفاض مؤشرها 0.6% لينزل إلى 6384 نقطة، وبعده مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3% ليهبط إلى 1265 نقطة.



