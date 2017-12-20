EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
دبي تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الكويت
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 08:24 م
بورصة دبي
أخر الأخبار
بورصة دبي
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بنسب متواضعة بقيادة دبى، وهبطت مؤشرات 4 بورصات أخرى تصدرتها الكويت، واستقر مؤشر بورصة مسقط دون تغيير عند 5070 نقطة.
وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.2% ليصل إلى 7213 نقطة؛ بسبب موجة مبيعات لجني الأرباح في أسهم شركات الأسمنت، وهبط سعر سهم شركة أسمنت ينبع 1.8%.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام تقدم بحوالى 0.3% ليزداد إلى 3370 نقطة؛ بفضل صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي بأكثر من 2.3%.
وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03% ليستقر عند 14682 نقطة.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر، اليوم، فقد تصدرتها الكويت بانخفاض مؤشرها 0.6% لينزل إلى 6384 نقطة، وبعده مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3% ليهبط إلى 1265 نقطة.
وتراجع مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بحوالى 0.2% ليرتد إلى 4359 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 8520 في تداول نشط بعد أن صعد 3.8% أمس الثلاثاء عندما سجل أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر مع عودة المستثمرين الأفراد إلى السوق مرة أخرى.
البورصة المصرية
البورصات العربية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا