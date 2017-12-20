تأجيل استبعاد العتال من مجلس الزمالك للأربعاء المقبل

علي المصري





قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى تأجيل قضية مرتضى منصور ضد هاني العتال، للأربعاء المقبل، في ظل طلب رد المحكمة الذي تم تقديمه من جانب مرتضى منصور واستجابت له اللجنة الأوليمبية ومركز التسوية.



كان رئيس نادي الزمالك، والذي أعلن رفضه الجلوس مع العتال قبل الفصل في القضية الخاصة به وبتزوير عضويته، والتي كان من المفترض الحكم فيها، اليوم، قد أقام دعوى ضد قرار اللجنة الأوليمبية بإعادة إدراج اسم هاني العتال في الكشوف الانتخابية، رغم تقديم النادي كل المستندات التي تثبت تزوير عضويته.



وشهدت الجلسة حضور المحكِّم الجديد الذي اختاره نادي الزمالك ومحكِّم العتال لاختيار المحكّم الثالث المرجّح قبل إعلان الحكم بشكل نهائي.



من جانبه جدد العتال رفضه التام للاستقالة، مشيرًا إلى أنه لن يخذل الجمعية العمومية التي وثقت فيه ومنحته أصواتها في الانتخابات الأخيرة.



وأوضح أنه مستعد للتعامل مع أي شخص، وليس لديه أي أزمات مع أي شخص، مؤكدًا أن المشكلات تأتي دائمًا من الطرف الآخر.



واختتم نائب رئيس الزمالك تصريحاته مؤكدًا أنه ينتظر الدعوة الرسمية لاجتماع مجلس الإدارة والعمل من أجل مصلحة القلعة البيضاء.



وحضر هاني العتال مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، لأول مرة بعد انتخابه، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل لا شيء.