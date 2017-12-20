التجمع يدين حادث العريش الإرهابي

إيمان عوف

أدان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الجريمة الإرهابية الجديدة في شمال سيناء التي أودت بحياة شهيد ضابط في القوات المسلحة وإصابة اثنين من الجنود.

وأكد الحزب أن هذه الجرائم الإرهابية لن تمر بلا عقاب، وأن الشعب المصري بكل فئاته يلتف حول قواته المسلحة ورجال الأمن ويدعو إلى تعبئة قومية شاملة لاستئصال جذور الإرهاب.

وطالب الحزب بالمزيد من الخطوات والإجراءات لرفع مستوى اليقظة وتطوير المواجهة؛ لشل أي قدرة أو إمكانية لدى العناصر الإرهابية التي تستهدف تحويل الأنظار بعيدًا عن المؤامرة الأمريكية– الإسرائيلية حول القدس وفلسطين، ومحاولة التغطية على المخططات الأجنبية لضرب الدول الوطنية في المنطقة لحساب أمريكا وإسرائيل.