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سيـــاســة
كواليس سقوط لصوص بطاريات أول محمول مصرى
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 07:15 م
سارقى أول محمول مصرى
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سارقى أول محمول مصرى
المال - خاص
ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلًا عصابيًا سرق حمولة بطاريات هواتف محمولة خاصة بتصنيع أول هاتف محمول فى مصر والمملوكة لإحدى شركات الإلكترونيات.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صورًا للمتهمين بعد القبض عليهم، موضحة أن أن قسم أسيوط الجديدة علم من مدير عام بشركة سيكو للإلكترونيات، باكتشاف أحد سائقى الشركة أثناء نقل كمية من بطاريات الهواتف المحمولة الخاصة بإنتاج أول هاتف محمول مصرى من ميناء دمياط البحرى داخل حاوية "مُحملة على السيارة" اختفاء الحمولة عقب الوصول لمقر الشركة.
وشُكل فريق بحث مشترك بين قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديريتى أمن القاهرة وأسيوط ، توصلت جهوده إلى قيام علاء الدين. م. ع، 47 سنة، صاحب مكتب توريدات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية صادرة ضده بعرض عينة تتماثل والبطاريات المستولى عليها.
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر بتحصله على البطارية من أحد أقاربه خالد. ا. م، 35 سنة، فرد أمن، سبق اتهامه فى قضية سرقة ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى أحكام حبس جزئية، حيث ضبط الأخير، وأفاد بحصوله على البطارية من صاحب محل بقالة أرشد بدوره عن محمد. ح. م، 31 سنة، سائق، سبق اتهامه فى قضية سرقة وسائل نقل.
واستعان محمد بالمتهم الأول فى إحضار سيارتين نصف نقل وبتاريخ الواقعة توجه بصحبة باقى المتهمين إلى الطريق الإقليمى مُستقلين السيارتين لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب حوادث السرقات ولدى مشاهدتهم للسيارة محل الواقعة، وجهت إحدى السيارتين النصف نقل، الضوء العالى، فى اتجاه السيارة فيما قام باقى المتهمين باعتلاء السيارة وقص قفل الحاوية وسرقة محتوياتها.
ولفت المتهم إلى نقل المسروقات إلى مخزن المتهم كريم. م. ج، حيث قام الأخير بتصريف المسروقات لأحد عملائهم، تم ضبطه، للتصرف فيها بالبيع إلا أنه لم يتمكن من ذلك وأعاده له واحتفظ لنفسه بمحتويات صندوقين قام بالتصرف فيهما لأحد أقاربه، باستهداف الأخير تبين عدم تواجده وضُبط بمسكنه صندوقين وبداخلهما 992 بطارية.
وضُبط المتهمان كريم. م، خالد. ف، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
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