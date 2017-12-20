المهن الطبية يلغي العمومية الطارئة

أحمد صبرى





قرر مجلس اتحاد المهن الطبية، فى اجتماعه، اليوم، إلغاء الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء الاتحاد من الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين؛ والتى كان مقررًا لها مناقشة اعتراضاتهم الجمعة المقبلة على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي وافق عليه البرلمان.





وانسحب من الاجتماع كل من محيي إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد ونقيب الصيادلة، وأحمد عبيد أمين الصندوق والأعضاء الصيادلة؛ رفضهم لقرار الإلغاء معتبرين ذلك تخاذلًا من الأعضاء.





وقال أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن هذا القرار بمثابة تخلّ عن مسؤليتهم تجاه أعضائهم، معتبرًا القرار محبطًا ومخيبًا لآمال أعضاء الاتحاد.





كان مجلس النواب قد وافق بالإجماع على قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يعترض عليه الصيادلة بشدة؛ نظرًا لفرضه رسومًا على كل صيدليلة وشركة دواء.