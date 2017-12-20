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سيـــاســة
سويسرا تلغي تجميد أصول مصرية
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 05:58 م
علم سويسرا
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علم سويسرا
وتمدد تجميد أصول تونسية
رويترز
قالت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء إنها ستلغي تجميد أصول مصرية بحوالي 430 مليون فرنك سويسري (436 مليون دولار) كانت مازالت مجمدة في أعقاب ثورات الربيع العربي، لكنها مددت تجميد أصول تونسية وأوكرانية.
وقالت الحكومة: ”علما بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الاتحادي إلغاء تجميد الأصول المرتبط بهذا البلد بأثر فوري“.
لكن الأموال لن يتم صرفها حيث قالت الحكومة إن الأموال ستظل محبوسة إلى أن يقرر الادعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشؤها قانونيا أم لا.
وقررت الحكومة أيضا استمرار تجميد 56 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته و70 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحاشيته لمدة عام آخر.
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