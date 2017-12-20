EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
برلماني: تصريحات التموين مبشرة
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 05:39 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
برلماني: إعادة إنتاج الشركة المصرية للنشا للمادة اللاصقة
برلماني: البنك المركزي لا يزال يصدر " تعليمات مستترة " للبنوك
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، إن تصريحات مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق عن انتهاء مقولة "السيستم واقع" مبشرة بالخير، متمنيًا تطبيقها قريبًا، لاسيما أن منظومة بطاقات التموين تعاني منذ فترة طويلة من الإهمال وعدم وجود رؤية واضحة، وخطة محددة ما يؤرق المواطنين في العديد من محافظات الجمهورية.
أكد فؤاد أن بطاقات التموين تعاني من مشاكل عديدة تعجز عن حلها مكاتب التموين في مختلف الأحياء بالجمهورية، تتعلق بالانتهاء من استخراج بطاقات التموين الذكية الإصدار الجديد، أو ما فقد، أو التالف منها، بسبب أن مكاتب التموين فاقدة القدرة علي متابعة عملية إصدار البطاقات، وتوقف النظام الخاص بتنشيط البطاقات المعطلة بتلك المكاتب.
أوضح أنه ينبغي وضع حلول للخلل الموجود بالمنظومة من حيث الأعداد المدرجة بكل بطاقة ذكية، فأحيانا تكون البطاقة التموينية تحتوي علي 4 أفراد ويتم صرف السلع التموينية علي هذا النحو، ثم يفاجئ صاحب البطاقة في الشهر التالي أن البطاقة لا تحتوي سوي علي فرد واحد فقط، والفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها الشركات في إصدار البطاقات وإرسالها الي مكاتب التموين.
بطاقة التموين
هيئة السلع التموينية
انتفاضة التموين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا