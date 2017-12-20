برلماني: تصريحات التموين مبشرة

النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية

ياسمين فواز



قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، إن تصريحات مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق عن انتهاء مقولة "السيستم واقع" مبشرة بالخير، متمنيًا تطبيقها قريبًا، لاسيما أن منظومة بطاقات التموين تعاني منذ فترة طويلة من الإهمال وعدم وجود رؤية واضحة، وخطة محددة ما يؤرق المواطنين في العديد من محافظات الجمهورية.



أكد فؤاد أن بطاقات التموين تعاني من مشاكل عديدة تعجز عن حلها مكاتب التموين في مختلف الأحياء بالجمهورية، تتعلق بالانتهاء من استخراج بطاقات التموين الذكية الإصدار الجديد، أو ما فقد، أو التالف منها، بسبب أن مكاتب التموين فاقدة القدرة علي متابعة عملية إصدار البطاقات، وتوقف النظام الخاص بتنشيط البطاقات المعطلة بتلك المكاتب.



أوضح أنه ينبغي وضع حلول للخلل الموجود بالمنظومة من حيث الأعداد المدرجة بكل بطاقة ذكية، فأحيانا تكون البطاقة التموينية تحتوي علي 4 أفراد ويتم صرف السلع التموينية علي هذا النحو، ثم يفاجئ صاحب البطاقة في الشهر التالي أن البطاقة لا تحتوي سوي علي فرد واحد فقط، والفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها الشركات في إصدار البطاقات وإرسالها الي مكاتب التموين.



