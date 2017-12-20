أحداث الأجندة السياسية.. نتيجة انتخابات جرجا وحكم هايدي راسخ

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



تشهد مصر عددا من الأحداث السياسية أبرز إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات دائرة جرجا، وحكم صادر لزوجة علاء مبارك



وزراء وحكومة



يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، غدا، الخميس، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة العمل بالمحافظات وموقف المشروعات الخدمية والتنموية ، وكان "مدبولى" قد ترأس اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .



يعقد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا بالهيئة العامة للاستعلاما ، و يتناول المؤتمر تقرير الوزارة حول ملف حقوق الإنسان في مصر، والذي أقرته الحكومة مؤخرًا، وكذلك بعض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة .



أحزاب وحركات ونقابات



تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة (12) من ظهر غدا، الخميس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، لإعلان نتائج الانتخابات التكميلية لشغل مقعد مجلس النواب عن دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج ، وأوضحت الهيئة – فى بيان لها – أنه سيتم إعلان نتيجة فرز أصوات الناخبين داخل مصر وخارجها، وما أسفرت عنه النتيجة وذلك بعد أن انتهت الهيئة من إجراء الحصر العدد لأصوات الناخبين على نحو تفصيلى واستكمال كافة إجراءات العملية الانتخابية .



يقيم الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخارج، مؤتمره الثالث بفندق الماسة ، غدا الخميس ، لتدشين حملة مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ، ويقول السفير صلاح عبدالحميد مستشار المجلس الأوروبي المصري في بروكسل وعضو الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود مصر إلى الاستقرار والأمن والأمان .



محاكمات



حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة التظلم المقدم من هايدى راسخ، زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعها من التصرف في أموالها والمنع من السفر، للنطق بالحكم في جلسة 21 ديسمبر ، وعقدت الجلسة في غرفة المداولة، بحضور دفاع هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، واستغرقت 25 دقيقة، وضم الدفاع صورة من التحقيقات للقضية ، وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق وأصدر قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر .



محافظات



يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ندون حول مخاطر زواج القاصرات، ظهر الغد بمحافظة المنيا ، وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم، أن الندوة تأتي برعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي ضوء القوافل والندوات المشتركة بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية



ويحاضر في الندوة، محمد الشحات الجندي الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومحمد متولي منصور رئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وهشام عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه القبلي بديوان عام وزارة الأوقاف .

