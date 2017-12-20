مصر تقدم 120 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مسلمي الروهينجا

المساعدات المصرية لميانمار



المال - خاص



في إطار الدور المصري الداعم لمسلمي الروهينجا، صرح السفير المصري في بنجلاديش، وليد شمس، بأنه تم تقديم شحنة مساعدات إنسانية من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيقة يوم 20 ديسمبر 2017، وذلك من أجل المساهمة في تخفيف وطأة المعاناة على مسلمي الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار.



وأوضح أن إجمالي المساعدات المصرية بما في ذلك ما قدمه الأزهر الشريف مؤخرا، يصل إلى حوالي 120 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية.



وأضاف السفير بأن الطائرة حملت على متنها مساعدات لوجيستية من خيام الإيواء، وكذا مساعدات غذائية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية، حيث تم تسليم المساعدات لوزارة الإغاثة وإدارة الكوارث في بنجلاديش، بحضور ممثلي الحكومة والهلال الأحمر ببنجلاديش.



وأشار السفير إلى أن المساعدات العاجلة تأتي في إطار تضامن جمهورية مصر العربية مع مسلمي الروهينجا، وكوسيلة للتعبير عن تقدير مصر لحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، ودعماً لجهودها المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة مسلمي الروهينجا.