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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج #عهد_التميمي يتصدر تويتر عربيا لليوم الثانى
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 04:17 م
عهد التميمي
أخر الأخبار
عهد التميمي
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #عهد_التميمي موقع التدوينات المصغرة تويتر وذلك لليوم الثاني فى مصر وعدة دول عربية بعد اعتقالها من شرطة الإحتلال الإسرائيلى أمس.
واعتقلت عهد البالغة من العمر 17 عاما فى الضفة الغربية بعد صفعها جنودا اسرائلين فى مسيرات غضب ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقله السفارة اليها.
وحصلت التغريدات الأخيرة من حساب عهد التميمي على الالاف من اعادة التغريد حيث دون والدها من حسابها ان الاحتلال مدد اعتقالها لمدة 10ايام كما تم منع هيئة دفاعها من حضور التحقيقات .
واعتبر المفردون عهد مثل للفتاة العربية التى تدافع عن ماتبقي من كرامة لدي الشعوب ، حيث حصلت صورتها وهي تصفع احد الجنديات تفاعلا كبيرا كما قام باعادة تغريد الصورة العديد من المشاهير العرب.
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