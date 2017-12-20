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التعليم العالي تبحث إنشاء بنك للطحالب والأحياء المائية
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 02:25 م
متحف الاحياء المائية
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متحف الاحياء المائية
خلال اجتماع مع مجلس إدارة علوم البحار والمصايد
عقد مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
حضر الاجتماع د.عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود.شوقى زكى سبع قائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية الاجتماع أكد الوزير على ضرورة وضع دراسة ميدانية لتطوير المعهد فى الفترة القادمة بما يحقق نقلة نوعية فى أدائه، ويساهم فى خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
وأشار الوزير إلى أنه جار حالياً إعداد المعايير والضوابط والقواعد التى سيتم من خلالها تقييم أداء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وقياس مؤشرات الابتكار بها، وتفعيل الدور الرقابى للوزارة لكل ما يتم داخل المراكز والهيئات البحثية.
وأوضح أنه سيتم ربط الميزانيات المقررة لكل مؤسسة بحثية بأدائها ونشاطها العلمى اعتبارًا من العام المالى القادم.
وشدد على ضرورة محاسبة المقصرين سواء فى الناحية البحثية أو الانتظام طبقاً للمعايير والقواعد المنظمة لذلك، والتصدى للأخطاء بكل حزم.
ووافق المجلس خلال اجتماعه على استكمال الإجراءات الخاصة بإصلاح سفينتى السلسبيل واليرموك بالتعاون مع الترسانة البحرية.
وتطرق الاجتماع للتعديلات التى طرأت على اللوائح والقواعد المنظمة للعمل بالعلاقات العلمية للإيفاد بالمعهد، و أهم إنجازات الشعب البحثية وفروع المعهد خلال الفترة الماضية 2016/2017.
وتم الاتفاق على تنظيم المعهد لدورة تدريبية متخصصة الخميس القادم فى مجال الاستزراع السمكى تحت عنوان (الممارسات التطبيقية الحديثة لنظم توليف وتركيب ومراقبة جودة خامات وأعلاف الأسماك)؛ بهدف التعريف بأساسيات التكنولوجيا الحديثة فى توليف وصناعة أعلاف الأسماك والقشريات وجودتها.
وخلال الاجتماع قدم د. حسام عيسى قائم بأعمال رئيس معمل الوراثة والهندسة الوراثية بالمعهد عرضاً تفصيليلاً حول مشروع إنشاء بنك للجينات الوراثية للأحياء المائية المصرية؛ بهدف الحفاظ على الأصول الوراثية لكل من الأنواع المتوطنة فى البيئة المائية المصرية والأنواع الغازية لها.
كما عرض د. محمد عاشور المدرس بمعمل اللافقاريات بالمعهد مشروع إنشاء بنك لحفظ سلالات الطحالب المصرية، والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وقدم بعض المنتجات البحثية للمشروع.
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