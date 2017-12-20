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رياضة
مروان محسن جاهز لمباريات الأهلى بعد غياب 11 شهرا
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 02:04 م
مروان محسن
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مروان محسن
علي المصري
قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إن مروان محسن لاعب الفريق، لا توجد لديه أي موانع طبيبة للمشاركة في المباريات.
وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب أنهى علاجه الخاص بإصابته القديمة بالتعافي من الرباط الصليبي الذي تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم بالجابون في يناير الماضي.
وأكد أن اللاعب يؤدي تدريباته مع الفريق وحالته تتحسن من وقت لآخر.
وأشار إلى أن اللاعب يشعر بالإجهاد العادي من وقت لآخر ويتم التعامل معه بزيادة الجرعات التأهيلية للتخلص من هذا الأمر.
وأكد أن اللاعب تحت مراقبة الجهاز الفني لمتابعة حالته البدنية والفنية قبل الدفع به في المباريات.
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