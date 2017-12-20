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بورصة وشركات
الرقابة المالية: القيمة العادلة لسهم أورنج للاتصالات بـ24.54 جنيه
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 01:50 م
أورنج 111
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أورنج 111
رجب عزالدين
قالت هيئة الرقابة المالية، إن تقرير القيمة العادلة لسهم شركة أورنج مصر للاتصالات، انتهى تقديره بقيمة 24.54 جنيه للواحد.
وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الدراسة اعتمدت طريقة المتوسط الحسابى للقيمة العادلة للسهم، وفقاً لطرق التقييم المستخدمة واختبارات الحساسية، وانتهت إلى 24.54 جنيه للواحد.
كانت الرقابة المالية، قد طالبت أورنج مصر للاتصالات فى 22 نوفمبر الماضى، بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة القيمة عادلة لسهم الشركة، على إثر التطورات التي شهدها السعر في الفترة الماضية.
وعينت أورنج شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية، للقيام بدور المستشار المالى المستقل وإعداد دراسة القيمة العادلة، وانتهت الأخيرة من الدراسة وأرسلتها للرقابة المالية -أمس الثلاثاء.
وألزمت الهيئة "أورنج مصر" بتقديم الدراسة خلال شهر من تاريخه وملخصًا لها، لنشره على شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني والصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني.
وتنص المادة 34 من قواعد على أن تطلب الهيئة من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة بدراسة القيمة العادلة للسهم، في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، أو تغير سعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة أو وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
ويبلغ رأسمال الشركة مليار جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
أورانچ
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