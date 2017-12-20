كندا تسمح بدخول العنب المصرى الطازج إلى أسواقها

وزير التجارة والصناعة

أحمد عنتر: بعثة من كبار الشركات المصدرة تزور كندا فبراير للترويج للموسم المقبل



محمد ريحان



أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هيئة سلامة الغذاء الكندية وافقت على السماح بدخول العنب المصرى الطازج الى السوق الكندية، وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات التى تم الاتفاق عليها مع الإدارة المركزية للحجر الزارعى المصرى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لافتا الى أن الهيئة الكندية اعتمدت المنظومة التي وضعها الجانب المصري للرقابة على عمليات إنتاج وتعبئة العنب المصدر.



وقال الوزير إن هذه الموافقة جاءت بعد مفاوضات استمرت اكثر من عام، لافتا الى أن السوق الكندى يمثل احد اكبر الاسواق المستقبلة للعنب الطازج وسابع اكبر مستورد للعنب فى العالم، وهو ما سيسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية الي هذا السوق المتسع حيث تصل واردات كندا من العنب 430 مليون دولار خلال عام 2016.



واشار قابيل الي انه يجرى حاليا الترتيب لبعثة من كبار الشركات المصدرة للعنب لزيارة كندا ومقابلة كبرى سلاسل التجزئة خلال شهر فبراير 2018 وذلك للترويج لموسم العنب المقبل.



ومن جانبه قال أحمد عنتر وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن فتح السوق الكندى امام صادرات العنب المصرى يأتى فى إطار جهود التمثيل التجارى لفتح اسواق جديدة لصادرات الحاصلات الزراعية المصرية لهذا السوق المتسع لتحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة.



واكد عنتر وجود اهتمام كبير من المستوردين فى كندا لتنويع مصادر التوريد للسلع الزراعية وعلى رأسها العنب بسبب تغير الظروف المناخيه بولاية كاليفورنيا ودول قارة أمريكا اللاتينية، مضيفا أن المكتب التجارى بمونتريال يقوم في الوقت الراهن بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالاعداد لبعثة الشركات المصدرة والتى ستزور كندا فبراير المقبل.