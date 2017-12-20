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رياضة
صدق أو لا تصدق..العتال يحضر مباراة الاتحاد بقرار مرتضي
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 01:18 م
مرتضي منصور
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مرتضي منصور
منصور رفع اسمه ووضع نائبه ﻷول مرة منذ نهاية الانتخابات رغم الخلافات الحادة بينهما
علي المصري
وضع المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اسم نائبه هانى العتال في كشف حضور مباراة الاتحاد السكندري، التي ستقام في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، وقام منصور برفع اسمه من القائمة المرسلة لمديرية أمن اﻹسكندرية.
وتواجد اسم العتال في قائمة حضور مباريات الزمالك يعتبر للمرة الأولى منذ فوزه بمنصب نائب رئيس القلعة البيضاء علي حساب نجل الرئيس أحمد مرتضي.
ولم يضع مسئولو الزمالك اسم هانى العتال فى كشوف حضور المباريات منذ نجاحه فى الانتخابات الأخيرة التي أقيمت يومى 23 و 24 نوفمبر الماضي بمنصب نائب الرئيس، حيث شهدت الأيام الماضية أزمة بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي الذي يعترض على وجوده بالمجلس وقرر تجميد العمل نهائيا لحين رحيله.
ومؤخرا، التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الزمالك بمقر الوزارة بحضور المحاسب هانى العتال، نائب رئيس النادى، وغياب مرتضى لمحاولة حل الخلافات الأخيرة.
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