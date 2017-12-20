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اقتصاد وأسواق
خلال ساعات..صندوق النقد يحسم الشريحة الثالثة لقرض مصر
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 01:09 م
صندوق النقد الدولي
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صندوق النقد الدولي
مها أبوودن
يقرر صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، مصير الشريحة الثالثة من قرض برنامج الإصلاح الاقتصادى، والبالغ ١٢ مليار دولار، تتسلمهم مصر خلال ٣ سنوات لإجراء إصلاحات مالية ونقدية، كان على رأسها تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
وتسلمت مصر خلال عام مضى شريحتين تمثلان الدفعة السنوية الأولى، والبالغ إجماليها ٤ مليار دولار.
وخلال اجتماع يتم فى غصون الساعات القليلة المقبلة ، يصوت مجلس إدارة الصندوق على مصير شريحة ثالثة بقيمة ٢ مليار دولار.
ووفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين، يتوقع أن يكون التصويت بالموافقة على تحويل الشريحة.
وتمثل جملة قيمة القرض، أقصى حدود السحب المسموح بها لمصر من الصندوق استنادا على حصتها كعضوة فيه ، وهو مايعنى عدم جواز إجراء أى سحوبات أخرى إلا بعد سداد أى جزء منه، وبعد انتهاء مهلة السماح الممتدة ٣ سنوات.
ووفقا للتوقيتات المتبعة فى مثل تلك الحالات، يتوقع تحويل الدفعة بعد انتهاء التصويت ، خلال أقل ١٠ أيام أى قبل انتهاء العام الحالى .
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