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لوكستورنا.. أول علاج جيني لنوع نادر من العمى
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 12:52 م
لوكستورنا.. أول علاج جيني لنوع نادر من العمى
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لوكستورنا.. أول علاج جيني لنوع نادر من العمى
أحمد صبرى
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للمرة الأولى على أول علاج جيني لعلاج نوع معين من مرض العمي الوراثي مما يفتح بابا واسعا لدخول علاجات جنية تستخدم إدخال الحمض النووى مباشرة إلى الجسم.
وبحسب بيان للهيئة فإن العقار الجديد Luxturna تم تطويره من شركة سبارك للأدوية وهي عملاق تصنيع الأدوية الحيوية
ويأتى هذا العلاج بعد ضخ الشركة مئات ملايين الدولارات لتصنيع عقارات جنية تعالج العمي فى السنوات الأخيرة ، توجت بموافقة أكبر هئية فى العالم لإتاحة هذا الدواء.
وأكدت الهيئة أن هذا العقار يأتى فى وقت تزايد فيه التفائل بشأن العلاجات الجديدة التى تعتمد على الجينات البشرية من خلال الدخول فى العمليات الحيوية بالجسم ومعالجة الأمراض مثل علاج Car-Ts الذى تم تطويره من شركتي نوفارتس وجلياد لعلاج السرطان.
وأوضحت الهيئة ان العقار يعمل من خلالإادخال المادة المعالجة بشكل مباشر للعين يتم من خلالها معالجة الخلايا المستهدفة من خلال قواعد معينة وضعتها الهيئة. .
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