توماتيكى تطرح حلولًا لإدارة الزراعة إلكترونياً

الزراعة

❐ محمد سليم: خطة تصدير لأسواق أفريقيا وأوروبا والخليج



محمود جمال



تستهدف شركة توماتيكى للحلول الذكية، تصنيع ألف جهاز إلكترونى لتنظيم معدلات رى المسطحات الخضراء بالسوق المحلية، خلال النصف الثانى من 2018 باستثمارات 3 ملايين جنيه.



قال محمد سليم، رئيس الشركة، إن توماتيكى لديها نوعين من الأجهزة للحفاظ على المحاصيل الزراعية، الأولى لمكافحة الصقيع، والتغييرات الجوية، التى أدت إلى اختفاء أنواع من الفاكهة خلال المرحلة الماضية، والثانية لترشيد مياه الرى.



أوضح سليم لـ«المال»، أن الجهاز المرتقب تصنيعه يأتى ضمن منظومة متكاملة، إذ يقوم بتنظيم الرى أوتوماتيكيا، دون تدخل بشرى، من خلال شاشات مركزية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تكبد مصر خسائر فى مجال الاستثمار الزراعى، خلال الـ 10 أعوام الماضية، بقيمة 183 مليار جنيه.



أكد أنه جار تركيب منظومة مكونة من أجهزة هارد وير، وسوفت وير، على المسطحات الخضراء، تقيس درجة الحرارة، وتنبه القائمين على إدارة المزارع أون لاين، تعتمد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، تكلفتها تبلغ 5 آلاف جنيه لكل 3 أفدنة.



أضاف أن المنظومة مطبقة فعليا فى مدن السادات، والمنصورية، وكومباوند زيزينيا، وتسعى لاىستخدام ٪10 من مياه الرى فى المزارع والحدائق مع تحسين المحاصيل والمناظر الطبيعية.



كشف عن اعتزام الشركة التوسع خلال المرحلة المقبلة فى أسواق أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، من خلال تصدير حلولها، إذ تخطط للتواجد فى دول هولندا، والسودان، ونيجيريا، ورواندا، علاوة على دول الخليج، فى مجال المسحطات الخضراء، والصوب الزراعية.



يذكر أن الشركة تأسست 2010، وحصلت على المركز الأول فى مجال حلول تكنولوجيا إنترنت الأشياء، على هامش المؤتمر الذى شهدته مدينة الإسكندرية خلال الأسبوع الماضى تحت رعاية وزير الاتصالات.