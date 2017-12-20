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اقتصاد وأسواق
الصناعة: التصميمات الهندسية لكوم أوشيم خلال 8 شهور
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 11:49 ص
وزارة الصناعة والتجارة
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وزارة الصناعة والتجارة
سمر السيد ـ سهير محمد
توقع المهندس ياسر المغربى، مستشار وزير التجارة والصناعة، الانتهاء من التصميمات الهندسية لمشروع المدينة الصناعية المتكاملة، بمنطقة "كوم أوشيم" بمحافظة الفيوم فى فترة زمنية لا تتجاوز 8 شهور، ليجرى بعدها تنفيذ المشروع الذى يتم بالتعاون مع إحدى الشركات السنغافورية الكبرى العاملة فى مجال التطوير الصناعى ، مشيراً إلى أن المشروع يوجد على 33 مليون متر مربع وباستثمارات 16.5 مليار دولار.
ووقعت «التنمية الصناعة» مذكرة تفاهم مع شركة سنغافورة القابضة بشأن مدينة صناعية متكاملة فى «كوم أوشيم» لجذب الشركات الاستثمارية للعمل محلياً.
وأضاف لـ«المال» أن الوزارة ستقوم أيضاً بتنمية 13 منطقة صناعية خلال العام المقبل، بعد طرحهم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه المناطق ستمثل إضافة كبيرة لقطاع الصناعة، خاصة وأن جزءا كبيرا منها موجود فى جنوب مصر، وأنها تعمل على محور آخر خاص بالمشروعات القومية الأساسية الكبرى، مثل مدينة دمياط للأثاث والروبيكى للجلود.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من 48 "هنجر" ضمن الأعمال الإنشائية لمشروع مدينة دمياط للأثاث، تمثل %80 منه، مضيفاً أن باقى أجزاء المشروع تعتبر أراضى يتم طرحها على المستثمرين المصريين والأجانب، لتطويرها، وتقوم شركة دمياط للأثاث بالترويج للجزء الخاص بالمنطقة الاستثمارية، والتى تشمل المعارض والفنادق للعمل فيها.
وأوضح أن هناك الكثير المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بمشروع مدينة دمياط للأثاث؛ غير أنه لن يتم الإعلان عنها إلا بعد التوقيع النهائى.
جدير بالذكر أن «مدينة دمياط للأثاث» تضم نحو 1500 ورشة لصغار المصنعين وأراضى صناعية مرفقة بالكامل على 600 ألف متر مربع، ومنطقة ومركز تجاريين لتسويق الأثاث، و400 معرض، وأرض معارض، وفندقا 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركزا دوليا للمؤتمرات وخدمات إدارية ومستشفى تخصصى ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفى، وستسهم فى توفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة و75 ألفا غير مباشرة.
التنمية الصناعية
وزارة الصناعة والتجارة
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