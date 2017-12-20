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نقل وملاحة
مستخلصى الإسكندرية تطالب بتعديل بعض بنود قانون الجمارك الجديد
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 11:36 ص
مستخلصو الجمارك
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مستخلصو الجمارك
معتز محمود
تقدمت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، بمذكرة إلى وزير المالية، عمرو الجارحى، تبدى فيها تحفظها على بعض بنود مسودة قانون الجمارك الذى يجرى مراجعته حالياً فى مجلس الدولة.
أرفقت الشعبة فى المذكرة البنود التى تتحفظ عليها، فى الباب الأول «التعاريف» فى الكتاب الأول فى المادة رقم 1 الفقرة العاشرة، والفقرة العشرين والفقرة الحادية والعشرين.
كما تضمنت المطالبات تعديل الباب الأول من الكتاب الثانى الخاص بالضريبة الجمركية، ومقابل الخدمات فى الفصل الثالث المادة السادسة عشرة.
شملت المقترحات تعديل المادة الثالثة والخمسين، من الفصل الخامس من الباب الأول بالكتاب الثالث، فضلا عن المادة الثامنة والخمسين، من الفصل السادس، بالباب الأول من الكتاب الثالث.
تضمنت التعديلات المقترحة فى الباب الأول من الكتاب الثالث، الفصل الثامن «المخلص الجمركى» فى المادة ستين.
فى الكتاب الرابع تضمنت التعديلات المقترحة الباب الأول «المخالفات» المواد 77 و79.
أوضحت الشعبة فى مذكرتها للوزير، أنها ترى فى بعض المواد فى التعديلات الخاصة بمشروع قانون الجمارك المقترح من مصلحة الجمارك، لا تتوافق مع طبيعة العمل الجمركى، ولا تتناسب مع سير العملية الجمركية.
أضافت فى مذكرتها أن العمل الجمركى يتطلب أمانة، وصدق، وسرعة الإفراج عن الرسائل الجمركية، حتى لا تتحمل الواردات غرامات ومصاريف التخزين، بالعملة الأجنبية للخطوط الملاحية الأجنبية، فى ظل عدم وجود خطوط ملاحية مصرية.
أشارت الشعبة فى مذكرتها إلى أن العملية الجمركية تتعامل مع الوزرات المعنية، وأن مواد القانون المقترح، تنظر لجميع المستوردين أنهم فاسدين.
اعتبرت المذكرة المقدمة من شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، بمذكرة إلى وزير المالية، أن القرارات والمنشورات التى تصدر أثناء الإجراءات الجمركية تصب فى صالح عرقلة العملية الجمركية.
أشارت الشعبة فى مذكرتها إلى أن عمليات التهريب التى تتذرع بها مصلحة الجمارك، لا تنأى إلى هذا الحد، ولا يمكن لأى دولة فى العالم أن تحافظ على حدودها بنسبة %100، موضحة أن عمليات التهريب لا تمثل أكثر من %100 من حجم الاستيراد.
وشدّدت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، فى المذكرة المقدمة إلى وزير المالية أنها مع قطع دابر المهربين، لكن مع الحفاظ بسير العملية الجمركية فى مجراها الطبيعى.
اعتبرت الشعبة أن مشروع القانون المقدم به إجحاف على من يعملون فى حقل العملية الجمركية، لذا وجب عليها أن نبادر أن تتقدم بمقترحاتها فى تعديل بعض تلك المواد، منها المواد التى تخص مهنة التخليص الجمركى، فى الأصل مهنة المحامى الذى يدافع عن الحق، ويعتبر الوسيط بين المنصة وبين الموكل.
تابعت: «شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية صادر لها القرار الوزرارى رقم 84 لعام 1989، وتمثل مستخلصى جمارك الإسكندرية، فى حقل العمل الجمركى، لذلك ترسل التعديلات المقترحة».
قال جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة بدأت التحرك من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية لإيصال وجهة نظرها لمركز صنع القرار لمحاولة تعديل تلك البنود.
كشف حسنين عن أنه شكل لجنة لتوضيح وجهة نظر الشعبة فى البنود الخاصة بمهنة التخليص الجمركى على أن تقدم للجهات المعنية لاحقاً.
وأوضح أن اللجنة برئاسة شوقى عبدالغفار، نائب رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية وعضوية على عبد الحليم قطقاط، عضو الشعبة وياسر عبد الستار.
شهدت المناقشات بشأن مسودة قانون الجمارك وجهات نظر متعددة، من أعضاء الشعبة، من خلالها طالبوا بمناقشة مقترح نص تعريف المخلص الجمركى بمسودة القانون بعد التصويت عليها، لتقديمها لمجلس الدولة ووزارة المالية ومجلس الشعب.
قدم بعض الأعضاء تعريفا للمستخلص أنه الشخص الطبيعى أو المعنوى المرخص له من المصلحة بإعداد البيان الجمركى، وإتمام إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، وفق صحيح النظم، والقواعد السارية بصفته وكيلا عن صاحب الشأن.
أكد بعض الأعضاء عدم وجود القاعدة السببية لمبدأ إعادة الصياغة، لا سيما أن لكل قانون خريطة بنائية تشمل القصور فى القانون القديم، والأهداف من التعديل.
اعتبروا أن مشروع القانون توسع فى العقوبات دون مراعاة لقانون العقوبات الحاكم لكل القوانين والمبادئ العامة الخاصة بتناسب العقوبة مع الجريمة.
لفتوا إلى أنه توسع فى منح السلطة التنفيذية صلاحية تقدير وتحديد الجريمة والعقاب دون ضوابط، ما جعلهم يتوسعون فى منح صلاحية تقدير وتحديد الجرم والعقاب ودون ضوابط موضوعية.
أشاروا إلى أنه لا يجوز تخصيص أى جزء من الحصيلة فى الغرامات لصالح صاحب الضبطية القضائية فى تحقيق الجرم، وكيف يكون هو الخصم والحكم والمستفيد؟ فى ظل قانون مدنى تجارى.
رغم وجاهة بعض تلك الاعتراضات، فإن الشعبة فى النهاية لم تلتفت لجزء كبير منها واستقر الأعضاء فى المذكرة النهائية بشأن مجموعة من التعديلات لرفعها للجهات المعنية.
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