الترويج للاستثمار أمام 150 رجل أعمال يابانى

❏ سحر نصر: تسهيل إجراءات أمام القطاع الخاص

❏ مباحثات مع محافظ البنك اليابانى لتفعيل مذكرة الشراكة الإستراتيجية



المال – خاص



افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، منتدى الأعمال والاستثمار المصرى اليابانى، وذلك فى ثانى أيام زيارتها إلى العاصمة اليابانية «طوكيو» للترويج للاستثمار فى مصر، بحضور السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى طوكيو، والسفير أحمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، و150 مستثمرا ورجل أعمال يابانى.



وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تتبنى خطة تنموية طموح واستطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية، تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، واتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، من خلال تبنى برنامج إصلاح اقتصادى شامل غير مسبوق إحدى دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية، وما تتضمنها من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة فى عملية التنمية.



وأكدت أن الحكومة المصرية تدرك أن النمو الذى يقوده القطاع الخاص، هو المحرك للحد من الفقر والتنمية الشاملة والمستدامة، لذلك ركزت الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، وهو ما تم من خلال قانون الاستثمار الجديد، الذى ساهم فى توفير بيئة استثمار مناسبة لجميع المستثمرين، بما شمله من ضمانات وحوافز لهم، موضحة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، كما أنها بوابة لسوق إقليمية ضخمة فى العالم العربى والقارة الأفريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، وهى من أكثر الاقتصادات تنوعا فى المنطقة.



وأشارت إلى أنه يوجد فى مصر حاليا 16 منطقة استثمارية متخصصة فى مختلف المجالات، وفى الآونة الأخيرة وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء 3 مناطق استثمارية جديدة، فى إطار خطة الوزارة لإنشاء منطقة استثمارية فى كل محافظة، لافتة إلى أن هناك عددا من المشروعات الكبرى التى يمكن للمستثمرين اليابانيين الاستثمار فيها، مثل محور قناة السويس والعلمين الجديدة، كما ستطلق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الفترة المقبلة، خريطة مصر الاستثمارية والتى ستتضمن جميع الفرص الاستثمارية فى جميع المجالات مثل الإسكان والصناعة والاتصالات.



ودعت الوزيرة، الشركات اليابانية العاملة فى مجال ريادة الأعمال، إلى التعاون مع الوزارة من خلال مبادرة "شركتك فكرتك"، لدعم الشركات الناشئة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكترونى لها والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم "أون لاين"، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى وجود مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.



وعقب ذلك، التقت الوزيرة، أكيرا كوندو، محافظ البنك اليابانى للتعاون الدولى، وبحث الجانبان، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والبنك حول الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وزيادة تمويل البنك للشركات اليابانية التى تستثمر ضمن القطاع الخاص فى مصر.



وناقش الجانبان، الاستفادة من الخبرة اليابانية فى إنشاء المناطق الحرة، فى إطار خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة.



والتقت الوزيرة، هيرويوكى أشيجى، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، وتم بحث تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمنظمة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وأشاد رئيس المنظمة، بالجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار.