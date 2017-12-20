عبر زيادة رأس المال





شريف عمر

تسعى شركة إيجيبت استكس لتداول الأوراق المالية لزيادة رأسمالها إلى 25 مليون جنيه، عبر بيع نحو %28 من أسهمها لصالح إحدى المؤسسات المالية المهتمة بالاستثمار فى مجال السمسرة بالبورصة، وذلك لتعزيز الملاءة المالية وإضافة آليات تداول جديدة.

وقالت هدى مبروك عمارة، العضو المنتدب لشركة إيجيبت استكس لتداول الاوراق المالية، إن رأسمال الشركة حالياً يبلغ 15 مليون جنيه، وهناك خطة لزيادته إلى 25 مليونًا، عبر ضخ 3 ملايين جنيه من قدامى المساهمين تمثل حصصًا لأبنائهم فى محاولة لتجديد الدماء، بجانب البحث عن دخول مساهمين جدد لتغطية القيمة المتبقية والبالغة 7 ملايين جنيه.

وأضافت هدى عمارة، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن مساهمى الشركة يفضلون دخول المستثمرين الماليين ممثلين فى المؤسسات المالية ومكاتب المحاسبة فى هيكل الملكية الجديد، فى ظل رغبتهم فى زيادة الملاءة المالية، بالتزامن مع تعزيز الخبرات الإدارية.

يذكر أن سوق الصفقات فى البورصة شهدت تنفيذ عملية بقيمة 1.5 مليون جنيه على أسهم إيجيبت استكس خلال الأسبوع الماضى، وهو ما أكدته «عمارة»، وأوضحت أنه مرتبط بتنفيذ عملية نقل الملكية لأبناء الملاك الحاليين للشركة.

ونوهت بأن «إيجيبت استكس» هى شركة عائلية بالأساس، ومملوكة لأسرة رجل الأعمال مجدى عبدالعال والتى تسيطر على نحو %12 من رأسمال شركة مصر بنى سويف للأسمنت المقيدة فى البورصة، لافتة إلى أن الملاك يرغبون فى تغيير طبيعة الشركة من الشكل العائلى المغلق إلى المساهمات المتعددة.

وأكدت العضو المنتدب لإيجيبت استكس، أن الشركة ستوظف حصيلة زيادات رؤوس الأموال فى إعادة الهيكلة المالية، وتأهيل الشركة للاستفادة من الرواج الاستثمارى المرتقب فى البورصة والمتمثل فى برنامج الطروحات الحكومية فى ظل النجاحات الأخيرة لطروحات ابن سينا للأدوية وإم إم جروب، علاوة على تعزيز الملاءة المالية لإضافة أنشطة تداول جديدة على غرار الشورت سيلنج.

وأشارت إلى أن الشركة تقدم حاليًا خدمات البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0، وT+1، بالإضافة إلى التداول الإلكترونى، والشراء بالهامش، كما تقدم كل خدمات التداول اللازمة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بجانب العرب والأجانب والمحليين.

وأوضحت «عمارة» أن «إيجيبت استكس» كانت تمتلك 6 فروع فى السوق المحلية، ولكنها لجأت فى أعقاب تراجع سوق المال فى الفترة التالية من سنة 2011 لإغلاق الفروع، والاكتفاء بالمقر الرئيسى فى المهندسين، بهدف توفير النفقات.

جدير بالذكر أن إيجيبت استكس تأسست عام 2007 برأسمال 5 مليون جنيه، وبعد عامين من التأسيس تم رفع رأس المال لـ15 مليونًا، ويتولى مجدى عبدالعال بكر، رئاسة مجلس الإدارة.

واحتلت إيجيبت استكس المركز 67 فى الترتيب النهائى لشركات السمسرة وفقاً لتعاملاتهم فى أول 11 شهرًا من العام الحالى، بعد تحقيقها قيم تداول وصلت الى 1.1 مليار جنيه، شملت 512.836 مليون ورقة مالية من خلال 47.600 ألف عملية تداول، لتضمن لها تحقيق %0.2 حصة سوقية من اجمالى تعاملات الفترة، فيما احتلت المركز 20 فى تعاملات بورصة النيل بحصة سوقية %1.41.

وتعانى شركات السمسرة صغيرة الحجم فى السوق المحلية، صعوبة المنافسة فى ظل وجود نحو 148 شركة سمسرة، ومع انخفاض احجام التداول فى البورصة، تعانى الشركات من انحفاض العمولات والايرادات.

يشار إلى أن «المال» كانت قد نشرت مؤخرًا أن شركة كونتينتال لتداول الأوراق المالية تدرس زيادة رأسمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه، عبر دخول مساهمين جدد، بالإضافة لشركة طيبة للسمسرة فى الأوراق المالية، التى تطمح لزيادته بنحو 20 مليونا، عبر دخول مساهمين جدد، فى إطار خطط إضافة آليات تداول جديدة، فيما استحوذت شركة بريميير القابضة على شركة العلياء للسمسرة، وتم تغيير اسم الأخيرة ليصبح «بريميم» للسمسرة فى الأوراق المالية.



