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بنـــوك
الأهلى يدرس ضخ مليارى جنيه لـ3 قطاعات
الأربعاء 20 ديسمبر 2017 11:21 ص
يحيى أبو الفتوح مؤتمر بورتفوليو
أخر الأخبار
يحيى أبو الفتوح مؤتمر بورتفوليو
البلاستيك والكابلات والأسمنت
15 ملياراً محفظة البنك ضمن مبادرة «المركزى» للمشروعات الصغيرة
سيد بدر:
يدرس البنك الأهلى المصرى ضخ تمويلات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه فى قطاعات البلاستيك والكابلات الكهربائية والأسمنت.
ويمتلك البنك أكبر محفظة ائتمانية فى السوق المحلية تتجاوز الـ400 مليار جنيه، كما يستحوذ على محفظة ودائع تقترب من التريليون جنيه وهو ما يتيح له فرصًا كبيرة للتوظيف.
وحصل «الأهلي» فى تقييم «بلومبرج» على المركز السادس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوكيل لتمويل القروض المشتركة بحصة سوقية بلغت %7.3، وبلغت القروض المشتركة التى قام بإدارتها وتسويقها نحو 58 مليار جنيه.
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن مصرفه ضخ تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه لنحو 15 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و%7، موضحًا أن البنك ملتزم بالوصول للنسب المقررة من البنك المركزى خلال عام 2019.
وأعلن محافظ البنك المركزى فى وقت سابق، أن إجمالى تمويلات البنوك ضمن هذه المبادرة تخطت الـ45 مليار جنيه، مشيرًا إلى إعادة إطلاق شركة ضمان الائتمان بعد هيكلتها لتقوم بدورها فيما يتعلق بضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم العملاء المستفيدين.
ويلزم المركزى البنوك بالوصول بنسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو %20 من إجمالى المحفظة الائتمانية بحلول 2019، بجانب التزام القطاع بأكمله بضخ 200 مليار جنيه ضمن مبادرة الـ5% خلال 4 سنوات.
وعلى صعيد التمويل العقارى، ذكر نائب رئيس البنك الأهلى، أن البنك ضخ تمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى بنحو 2.2 مليار جنيه استفاد منها 23 ألف عميل.
وفى تصريحات سابقة للبنك، قال إنه من المستهدف ضخ مليارى جنيه قروض جديدة ضمن المبادرة قبل نهاية يونيو المقبل، لتقترب المحفظة الإجمالية من 4 مليارات جنيه.
وأعلن البنك المركزى فى وقت سابق، تخصيص شريحة جديدة لمبادرة التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه لتصل القيمة الإجمالى للأموال المخصصة ضمن المبادرة لنحو 20 مليار جنيه.
وعلى صعيد محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك، أعلن أبوالفتوح انخفاض المحفظة لنحو 7.9 مليارات جنيه تشكل نسبة 1.5% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، ويستهدف البنك تحصيل مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وفى تصريحات سابقة لـ«المال» توقع نائب رئيس البنك الأهلى، أن يحقق البنك 13 مليار جنيه ربحا بنهاية العام المالى الجارى، وهو نفس مستوى العام المالى الماضى، بسبب التحديات التى تتعلق بأسعار الفائدة وتكلفة الشهادات مرتفعة العائد.
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