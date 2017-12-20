شركة كورية تستثمر 250 مليون يورو لإنتاج الكهرباء من القمامة

نادية عبده

المال ـ خاص



تسعى محافظة البحيرة، لوضع اللمسات النهائية لإنشاء مصنع تدوير القمامة لإنتاج الطاقة الكهربائية منها، بمنطقة حوش عيسى، الذى تنفذه إحدى الشركات الكورية.



قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة جهزت الموقع المخصص لاقامة المشروع بمركز حوش عيسى على مساحة 15 فدانًا، لافتة إلى أن المحافظة توقع برتوكول التعاون مع الشركة المنفذة خلال أيام.



أضافت فى تصريح لـ«المال»، على هامش مشاركتها بالملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات بالإسكندرية حول" دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية"، أنه يتم إنشاء المشروع فى مدة زمنية تصل إلى عام ونصف وباستثمارات تبلغ 250 مليون يورو.



أكدت أن المشروع يقوم بإنتاج 500 ميجاوات يومياً من الكهرباء من 500 طن من المخلفات والقمامة بكل مشتملاتها.



أشارت إلى أن المشروع تنفيذه بالكامل على نفقة المستثمر، وبنظام الـ BOT ، بعد أن أصرت المحافظة على عدم بيع الأرض للمستثمر.



أوضحت أن المستثمر يبدأ فى تجهيز الموقع الخاص للمشروع عقب انتهاء إجراءات توقيع الاتفاقية مع المحافظة، لافتة إلى أنه حال نجاح التجربة تعميمها على بعض المراكز الأخرى بالمحافظة.