المعمورة للتعمير تطرح 6 عمارات

شاطئ المعمورة 5522556

❏ إضافة 60 فدانًا جديدة لمنطقة «الشاطئ» السياحية

❏ مصدر: سعر المتر بين 14 - 19 ألف جنيه حسب الموقع



المال – خاص



طرحت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية قرابة 6 عمارات جديدة، إنشائها بمنطقة المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، على مساحة تقترب من 8 آلاف متر مربع المعروف بـ«لافى».



حسب مصدر قريب الصلة من المشروع، فإن السعر المستهدف بالمشروع يكون الأعلى بمحافظة الإسكندرية، ليتراوح بين 14 - 19 ألف جنيه للمتر للوحدات السكنية، حسب الموقع الخاص بالوحدة.



يعد المشروع من المشروعات المهمة التى تقوم بها الشركة، فى ظل صعوبة إجراء إنشاءات جديدة بمنطقة المعمورة الشاطئ، وتخطط لإنشاء عمارات أخرى بعد هدم مبنى السينما بالمنطقة.



مشروع المعمورة «لافى» يقع فى مدخل المعمورة على مساحة 3000 متر، عبارة عن مول تجارى، يعلوه الوحدات سكنية، ووضع حجر الأساس له أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، من المقرر أن تكون مدة الانتهاء منه خلال عامين، ومشروع آخر أمامه على مساحة 4000 متر بنفس الفكر.



وتعانى السوق العقارية بالإسكندرية من صعوبات كبيرة خلال المرحلة الأخيرة من انخفاض حجم المشروعات الجديدة، التى تطرح بالسوق، نتيجة الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص البناء، علاوة على إصابة البناء المخالف بالشلل نتيجة الملاحقات الأمنية، التى تقوم بها الأجهزة المختلفة للمقاولين الذين يتبعون هذا النشاط «البناء المخالف» ، ما تسبب فى رفع الأسعار بالسوق بصورة كبيرة.



قررت الشركة ضم 61 فدانًا تمتد من منطقة المعمورة الشاطئ، حتى المعمورة البلد، تخصيصها كمساحات فيلات، وطرح جزءًا من المشروع على بعض الجمعيات كالقوات المسلحة والشرطة.



تعد منطقة «أرض الجوافة» الامتداد الوحيد لمنطقة المعمورة الشاطئ، من الناحية الشرقية، لا سيما أنه يحد بالمنطقة حدائق المنتزة، والسكة الحديد من الناحية الجنوبية، وشاطئ البحر المتوسط شمالا.



بدأت شركة المعمورة فى تسويق مشروعها بمنطقة الإبراهيمية، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، الذى يضم 11 عمارة سكنية، على مساحة 1500 متر مربع بالإسكندرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون جنيه.



يذكر أن الشركة تستهدف من المرحلة الثانية من المشروع إقامة 3 عمارات سكنية بسعة 60 وحدة سكنية، وعدد من الوحدات التجارية والإدارية بتكلفة مبدئية بين 35 و36 مليون جنيه.



تعمل شركة المعمورة فى مجال اقتناء الأراضى الصالحة للبناء والتعمير والقيام بأعمال إنشاء المساكن وتمليكها واستثمار الأراضى، فضلاً عن إقامة المنشآت السياحية وإدارتها واستغلالها وتأجيرها أو بيعها.



أشار إلى أن حجم أعمال الشركة ارتفع من 56 مليون جنيه إلى استثمارات لتصل إلى 2٫5 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، تدخل وسط صراعات قانونية لتسترد آلاف الأفدنة الزراعية، وأراض عقارية، فقد فيها الأمل، وعودتها مرة أخرى للشركة.



أكد الصياد أن تطوير منطقة الشاطئ بالمعمورة، من خلال تطوير أكبر مساحة شاطئ خاص بامتداد 500 متر بخلاف عمقه، وتحقيق أكبر دخل فى تاريخ الشركة من خلال تذاكر الدخول بالبوابات خلال العام الماضى.