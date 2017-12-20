12 نائبا يقدمون طلبا لإعادة مداولة مادة التمويل بقانون التأمين الصحي

الانتخابات البرلمانية



ياسمين فواز



قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، وعضو تكتل ٢٥/٣٠، إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، طلبا وقع عليه 11 نائبا آخرين، لإعادة مداولة قانون التأمين الصحي بالمادة 40.



وقال النائب فى الطلب: "نظراً لاهمية قانون التأمين الصحي الاجتماعي للمواطنين باعتباره استجابة للدستور المصري وحتي يتم التطبيق بشكل جيد وجودة عالية للمواطنين حفاظاً على صحتهم العامة من أجل تقديم خدمات أفضل وأرقي".



وتابع النائب: "فإننا نطالب سيادتكم بإعادة المداولة فى المادة (40) من القانون، والخاصة بالتمويل، وذلك مستوفياً لشروط اللائحة والقانون " توقيع 11 نائبا " وإذا نقترح فرض رسوم على فواتير شراء الحلي والذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة 2%، بالإضافة إلى فرض رسوم على العطور وأدوات التجميل المستوردة والمنشطات والديكور المستوردة 2%، كذلك فرض رسوم على الفيلات والقصور بنسبة 2%، وفرض رسوم على الوحدات السكنية التى تزيد على 200 متر بنسبة 5%.



وطالب النائب أيضا بفرض رسوم على الأجهزة الكهربائية وأثاث المنازل والوحدات الإدارية المستوردة والتى لها مثيل مصري بنسبة 1%، فضلا عن رسوم على المستوردين وأدوات الديكور من ورق حائط وأرضيات باركيه ومستلزماتها بنسبة 5%، وكذلك رسوم 1% من نسبة أرباح شركات الحديد والأسمنت والزجاج والبتروكيماويات لصالح تمويل التأمين الصحي.