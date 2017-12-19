أجندة الأحداث السياسية ليوم الأربعاء 20 ديسمبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان:

البرلمان

تناقش اليوم الأربعاء، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس أحمد السجيني، 14 طلب إحاطة عن الأوضاع السيئة في محافظ أسيوط، ويأتي من بين الطلبات، طلبات مقدمة من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين بمركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط ببناء أكشاك مخصصة لهم وضرورة التزام المحافظة بتعهداتها، وتراجع محافظ أسيوط في قراره بشأن إخلاء منطقة سوق العصارة بمركز الفتح خلال ثلاثة أشهر ونقلها إلى قرية عرب العوامر بمركز أبنوب، حيث يوجد سوق حضاري مجهز مقسم حسب الحاجة وإغلاق حديقة بمدخل مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط بعد صرف مبالغ مالية ضخمة لتجهيزها، مما يعد إهدارا للمال العال .

وزراء وحكومة



يرأس الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان ، القائم بأعمال رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي،غدا الأربعاء، لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتقارير الوزراء المختلفة ، وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزقازيق، وكذا إنشاء كلية الحقوق بجامعة دمياط، وذلك بهدف إضافة التخصصات لمطلوبة وتقليل الاغتراب .

يترأس المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، غدا، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ووكلاء المديريات، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات، والمشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة .

أحزاب وحركات ونقابات



أعلن مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه سيتم غدا الأربعاء، تكريم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال حفل ختام الدورة التدريبية التى نظمها المجلس بالتعاون مع الجامعة الأمريكية للصحفيين المصريين على مدار شهر نوفمبر الماضى ، و سيشهد الحفل تقديم شهادات تقدير للمدربين المشاركين فى الدورة فضلا عن توزيع شهادات الإيجاز على المتدربين ، وشملت الدورة التدريبية خمسين صحفيا مصريا تم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك من الصحف القومية والمستقلة إلى جانب القنوات التليفزيونية .

تقيم نقابة الصحفيين، غدا الأربعاء ، احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام 2017، في الساعة الخامسة بمسرح النقابة ، ويتضمن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة، والحاصلين على شهادات تقدير، وكذلك تكريم عدد من قدامى ورواد المهنة، الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير ، واعلنت النقابة في وقت سابق، نتيجة مسابقة التفوق الصحفي لعام 2017، وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ورئيس اللجنة الثقافية، المشرف على المسابقة محمود كامل، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها .

قال عبدالعزيز سمير المنسق العام لائتلاف حب الوطن، إن الائتلاف سيعقد اجتماعا، غدا، مع شركة العامرية، وألفا كير للأدوية، لبحث أزمة الدواء على مستوى الجمهورية وبالأخص "البنسلين" ، وأوضح أن هذه الاجتماعات تعبر عن حرص ائتلاف حب الوطن على رفع العبء عن القيادة السياسية والحكومة، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة كيفية دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية .

تعقد منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالتعاون مع البرنامج المصري لتطوير الإعلام، مؤتمرًا دوليًا حول خطاب الكراهية الموجهة في وسائل الإعلام ضد المهاجرين واللاجئين، بعنوان "لا لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام"، بفندق سوفتيل القاهرة، الأربعاء ، و يشارك فى المؤتمر عدد من الخبراء والصحفيين الدوليين منهم دافان مهراج رئيس التحرير السابق لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، وليلى غاندي مذيعة أمريكية، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورافائيل مندر الصحفي بجريدة نيويورك تايمز، وإيرين واكوا للك الصحفية المتخصصة في قضايا العنصرية بوكالة الأسوشيتيد برس ، و يلقى المؤتمر الضوء على مختلف أبعاد وتجارب التهجير القسري في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا والتغطية الإعلامية الخاصة بها، والدروس المستفادة لصحفيي المنطقة، حيث يأتي في إطار مبادرو "لا لنشر الكراهية" لمنظمة تحالف الأمم المتحدة للحضارات ، ويصدر المؤتمر في ختام اعماله تقرير يتضمن توصياته لتجنب السرد السلبي ضد اللاجئين والتخفيف من أثر خطاب الكراهية، ويتم نشره على نطاق واسع مع المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمسؤولين الحكوميين، ومؤسسات التعليم العالي، ومنظمات المجتمع المدنى .

جامعات



تنظم جامعة عين شمس غدا الاربعاء ، ندوة تعريفية بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016"، فى تمام العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة ، وتستهدف الندوة مختلف فئات الجهاز الإدارى بالجامعة من مديرى عموم ومديرى إدارات ومديرى مراكز ووحدات ذات طابع خاص بالإضافة إلى العاملين بالشئون الإدارية وشئون الأفراد والموظفين بصفة عامة؛ لتعريفهم بأهم بنود القانون وما يكفله من حقوق وواجبات ، و الندوة يحاضر فيها محمد عبد الباسط المدير العام بالجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و بالتنسيق مع علاء الدين عبد المعطى مدير عام إدارة التنظيم و الإدارة بالجامعة .

محاكمات