وزيرة الهجرة تبحث العلاقات الثنائية مع وزير شئون المغتربين القبرصي

ولاء البري:







اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بفوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الانسانية والقبارصة المغتربين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يتعلق بملفات المغتربين والهجرة.





وقد شهد اللقاء نقاش حول سبل الاستفادة من تجارب وخبرات الدولة القبرصية في التعامل مع المغتربين والتعرف على القانون القبرصي للجاليات وتنظيم عمليات الاقتراع بالخارج، وذلك في اطار الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد قانون الجاليات المصري.





كما تناولت وزيرة الهجرة طلب الجالية المصرية بقبرص الخاص بتعلم اللغة العربية، والتنسيق لتنظيم دورات في اللغة للحفاظ عليها، حيث رحب الوزير القبرصي بالفكرة وأكد رفعها وعرضها على وزير التعليم القبرصي لدراستها امكانية تطبيقها .





كما تناولت مكرم جهود وإنجازات الوزارة من مساعي لتلبية احتياجات ومتطلبات المصريين بالخارج، وتناول اللقاء تفاصيل بروتوكول إحياء الجذور وأهميته وما يحمله من أبعاد إنسانية سامية فضلا عن توطيد العلاقات بين الدول على المستوى الشعبي.





واتفق الجانبان على التعاون من خلال مبادرات لخدمة مجتماعتهم المغتربة خاصةً الجيلين الثاني والثالث وكذلك بحث اوجه التعاوم بين الجاليات خاصة المستثمرين ورجال الاعمال والمستثمرين القبارصة والمصريين.



