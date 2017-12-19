برلماني : 50 نائبًا تلقوا خصومات بسبب التغيب عن الحضور

أحمد صبرى









قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن هناك 50 نائبًا تلقّوا خصومات من رئيس مجلس النواب، اليوم؛ بسبب تغيبهم عن حضور الجلسات، مما يؤدى إلى تعطيل مناقشة القوانين التى تتطلب وجود أكثر من ثلثي المجلس.





وبرر عضو المجلس- وهو أحد من تلقوا خصمًا- فى مداخلة له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc، بأن النواب الذين تلقوا خصومات كانوا يقومون بخدمات لدوائرهم خارج المجلس، كما أنهم تغيبوا عن جزء من الجلسات ولم يتغيبوا بشكل كامل.



