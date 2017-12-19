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سيـــاســة
برلماني : 50 نائبًا تلقوا خصومات بسبب التغيب عن الحضور
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 10:30 م
مجلس النواب
أخر الأخبار
مجلس النواب
أحمد صبرى
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن هناك 50 نائبًا تلقّوا خصومات من رئيس مجلس النواب، اليوم؛ بسبب تغيبهم عن حضور الجلسات، مما يؤدى إلى تعطيل مناقشة القوانين التى تتطلب وجود أكثر من ثلثي المجلس.
وبرر عضو المجلس- وهو أحد من تلقوا خصمًا- فى مداخلة له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc، بأن النواب الذين تلقوا خصومات كانوا يقومون بخدمات لدوائرهم خارج المجلس، كما أنهم تغيبوا عن جزء من الجلسات ولم يتغيبوا بشكل كامل.
وأكد أن الخصومات تشمل خصم بدل حضور وبدل بيات لنواب المحافظات، مشيرًا إلى أن النواب يتقبلون قرار رئيس المجلس لحث النواب على الحضور.
مجلس النواب
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