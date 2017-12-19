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سيـــاســة
رسالة الحركة المدنية الديمقراطية لنائب الرئيس الأمريكي: لا مرحبًا بك
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 08:56 م
الحركة الوطنية الديمقراطية 45
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الحركة الوطنية الديمقراطية 45
سلوى عثمان
أعلنت الأحزاب والشخصيات العامة المنضمون لـ"الحركة المدنية الديمقراطية"، اليوم، رفضها زيارة نائب الرئيس الأمريكي لمصر، وأكد بيان الحركة أن هذه الزيارة أصابتهم بالدهشة والانزعاج الشديد؛ لقبول الحكومة المصرية استقبال مايكل بنس، نائب الرئيس الأمريكى، والمعروف بانحيازه الكامل لإسرائيل أكثر من رئيسه، وفقًا لتصريحاته أثناء حملة الرئاسة الأمريكية وحماسِه الكبير لقرار الرئيس الأمريكي باعتراف الحكومة الأمريكية بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو القرار المخالف لقواعد الشرعية الدولية والذي رفضته تقريبًا كل دول العالم باستثناء إسرائيل.
وأكدت الحركة أن استقبال نائب الرئيس الأمريكي في هذا الظرف يأتي مُجافيًا لشعورٍ عربي عام يرفض التواصل مع الإدارة الأمريكية بشأن قضايا السلام فى الوطن العربي، وهي الإدارة التي قوّضت أمن الشعوب العربية بتدخلها السافر في شئون العرب والاستهانة بمصالحهم وخصوصًا في العراق وسوريا، فضلًا عن فلسطين.
وأشادت بقرار كل من فضيلة شيخ الأزهر وقداسة البابا رأس الكنيسة القبطية برفض استقباله، منوهة باستنكارها الشديد لاستقبال الحكومة المصرية نائب الرئيس الأمريكي وقبولها أن تستمع لأفكار إدارته بشأن تسوية نهائية للقضية الفلسطينية لا يتوقع أحدٌ إلا أن تتجاهل الحقوق العربية المشروعة وتسوِّق لمطامح إسرائيل التوسعية.
وشددت على رفض أى ترتيباتٍ تمسّ سيادة مصر على كل أراضيها، كما طالبت بتفعيل قرار الجامعة العربية بقطع العلاقات مع أى دولةٍ تنقل سفارتها لإسرائيل.
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